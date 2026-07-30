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včera 13:30

Evropská komise schválila Česku vyšší podporu pro energeticky náročné firmy

Evropská komise České republice schválila změny v programu státní podpory energeticky náročných firem, který má podnikům pomoci vyrovnat se s vyššími náklady na elektřinu způsobenými cenami emisních povolenek.

Okruh odvětví, která mohou na podporu dosáhnout, se nově rozšíří o další sektory uvedené v aktualizovaných pravidlech EU. Maximální podíl nákladů, které stát může firmám kompenzovat, se zároveň zvýší na 80 z dosavadních 75 procent.

Kromě Česka schválila komise úpravy těchto podpůrných programů také Francii, Nizozemsku a Slovensku. Unijní exekutiva v tiskové zprávě uvedla, že všechny schválené programy jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu a jejich dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy bude omezený.

Podpora se týká takzvaných nepřímých emisních nákladů. Ty vznikají tím, že výrobci elektřiny promítají do cen elektřiny náklady na nákup emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Energeticky náročné firmy - například z průmyslových odvětví s vysokou spotřebou elektřiny - tak čelí vyšším nákladům, které mohou oslabovat jejich konkurenceschopnost vůči podnikům mimo EU.

Cílem podpory je podle EK zabránit tomu, aby firmy kvůli vysokým nákladům přesouvaly výrobu do zemí s méně přísnými klimatickými pravidly. Takový přesun by mohl způsobit růst globálních emisí, místo jejich snížení.

V případě Nizozemska a Slovenska se kromě jiných úprav zvýší i celkové rozpočty programů. U Nizozemska na 3,6 miliardy eur (87 miliard Kč) a u Slovenska na 710 milionů eur (17,2 miliardy Kč).

Evropská komise Česku v roce 2022 schválila program kompenzací nepřímých nákladů na emise, v rámci kterého může stát do roku 2030 vyplatit až 1,4 miliardy eur (33,8 miliardy Kč). Pro kompenzace nákladů za rok 2025 vláda podle ministerstva průmyslu a obchodu vyčlenila 3,43 miliardy korun.

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