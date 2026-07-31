Hamás potvrdil dosažení dohody, podle níž odevzdá zbraně
Teroristické hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Pásma Gazy. Agentuře AFP to řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jím ustanovená Rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamás a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně.
Podle vyjednavače Hamásu Gházího Hamáda je souhlas s dohodou ústupkem ze strany hnutí, které tak učinilo v zájmu palestinského lidu v Pásmu Gazy, aby jej tak uchránilo "před zabíjením a vysídlením". Odzbrojení teroristického hnutí Hamás je součástí mírového plánu, který společně s příměřím platí od loňského října.
Odevzdání zbraní je podmíněno stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou Pásma Gazy, řekl činitel hnutí. Pouze tato vláda, oficiálně zvaná Národní výbor pro správu Gazy, bude dohlížet na proces odzbrojení, uvedl s tím, že Izrael do této záležitosti nebude zasahovat. Hamás podle něj nyní očekává, že Rada míru a země, které jednání o dohodě zprostředkovaly, zajistí, že Izrael podmínky dohody bude plnit.
Trump uvedl, že dohoda bude naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou Mezinárodní stabilizační síly (ISF) spolu s nově vytvořenou palestinskou policií.
Podle nejmenovaného izraelského činitele jsou ovšem domluvené podmínky pro Tel Aviv neuspokojivé, napsala dříve agentura Reuters.
Rada míru, kterou Trump ustanovil v lednu, má dohlížet na výbor složený z palestinských technokratů, jenž má podle Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy převzít správu nad tímto územím.
Příměří z loňského října zastavilo izraelské tažení, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73 000 lidí. Během války musela své domovy opustit většina obyvatel pásma, z nichž mnozí stále přežívají v uprchlických táborech. Rozsáhlou izraelskou vojenskou operaci vyvolal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou Izraelců. Dalších 250 lidí bylo zavlečeno do Pásma Gazy.