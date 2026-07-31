Papež vydal novou obdobu ústavy: Vatikán zůstává absolutní monarchií
Papež Lev XIV. vydal nový základní zákon, vatikánskou obdobu ústavy. Stalo se tak po třech letech od podobného kroku, který učinil jeho předchůdce papež František. Lev to odůvodnil legislativními změnami, které se staly v posledním období. Nová ústava například zavádí soudní soustavu. Samotná absolutistická povaha Vatikánu se však nemění.
Nový základní zákon stvrzuje změnu, podle které v čele legislativního orgánu Vatikánu papežské komise může být kdokoliv, koho vybere papež. Dříve mohl být v čele komise jen kardinál. V současnosti zastává tuto významnou vatikánskou funkci žena - italská jeptiška Raffaella Petrini.
Papež také upřesnil pravomoce některých orgánu a poprvé také ustanovil soustavu soudů. Vatikán tak bude mít tři soudní instance - základní, odvolací a nejvyšší soud. Papež také ustanovil úřad státní zástupce. Dosud se při procesech soudní instance ustanovovaly ad hoc.
Nic se ale nemění na podstatě Vatikánu, který zůstává volenou absolutní monarchií teokratické rázu. Papež nemá pevně stanovené vládní období. Pokud neabdikuje, je funkce doživotní. Podle článku jedna základního zákona papež drží ve Vatikánu exekutivní, legislativní i soudní moc. Její výkon však svěřuje dalším orgánům, které jsou mu podřízené.