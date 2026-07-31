Elektrárna Paks funguje z poloviny kvůli nízkému průtoku Dunaje, může být odstavena na týdny
Maďarská jaderná elektrárna Paks zatím kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba v polovičním objemu než je běžné, brzy však patrně bude zcela odstavena až na několik týdnů. Uvedl premiér to Péter Magyar a opět vyzval velké odběratele k omezení spotřeby energie. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder.
Magyar oznámil, že Paks vyrábí 950 MWs, zatímco běžně je to 2000 MWs. Ve čtvrtek podle něho byl výstup elektrárny o 151 MWs nižší, než se očekávalo, a to díky dobrovolnému omezení spotřeby. K tomu premiér ve čtvrtek vyzval velké odběratele elektřiny, mezi nimi například automobilky, chemičky nebo cementárny.
Premiér na tiskové konferenci prohlásil, že úplné zastavení provozu nastane při očekávaném dalším poklesu vody v Dunaji v nejbližších dnech. K opětovné výrobě elektřiny v elektrárně zajišťující asi polovinu maďarské spotřeby dojde až při nárůstu hladiny řeky, "což se ale neočekává v nejbližších týdnech", varoval Magyar.
Provozovatel elektrárny ve čtvrtek uvedl, že její odstavení bude kvůli nedostatku vody nevyhnutelné do 72 hodin. Podle premiéra by se stalo poprvé za 42 let provozu elektrárny, že by byly současně odstaveny všechny její bloky. Situaci může zhoršit předpokládané zvýšení spotřeby kvůli vlně veder očekávané v nejbližších dnech.
Paks, kde elektřinu vyrábějí čtyři reaktory, už při červnové vlně veder snižoval výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Hladina Dunaje od té doby klesla na rekordní minimum, což narušilo i říční plavbu. Magyar konstatoval, že se naproti tomu od soboty znovu rozjede výroba energie v plynové elektrárně Dunamenti, která byla shodou okolností kvůli důvodům nesouvisejícím se suchem uzavřena od středy.
Maďarsko může podle premiéra kompenzovat nedostatek doma vyráběné elektřiny dovozem. Premiér zároveň opět vyzval velké firmy k úsporám. "Obracím se na velké společnosti se vzkazem, že se stále těšíme na jejich plány počítající s dobrovolnými úsporami," řekl médiím. Šéf energetické společnosti MOL Zsolt Hernadi uvedl, že firma v Maďarsku dočasně uzavře několik závodů. Podle Magyara omezí vlastní spotřebu energie o 40 procent. Desetiprocentní omezení spotřeby energie avizovala podle Reuters firma Samsung ve své továrně na výrobu baterií severně od Budapešti.
Rumunská jaderná elektrárna Cernavoda podle agentury Reuters ve čtvrtek udržovala v omezeném provozu druhý ze dvou reaktorů po nucené odstávce toho prvního. Provozovatel zařízení, společnost Nuclearelectrica, přitom ve středu oznámil odstavení i druhého reaktoru chystané na čtvrtek; nakonec mu však stav vody v Dunaji umožnil udržet snížený výkon reaktoru.