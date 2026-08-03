Důchodová reforma v Německu je v ohrožení, protože ji nechtějí východní Němci
Důchodová reforma německého kancléře Friedricha Merze je v ohrožení. Proti její části se postavili premiéři tří východoněmeckých spolkových zemí, kteří jsou členy jeho vlastní strany, Křesťanskodemokratické unie (CDU). Merz přitom v červnu řekl, že důchodovou reformu chce prosadit jako celek, měnit a vyjímat z ní jednotlivé části podle něj nelze.
Premiéři Saska Michael Kretschmer, Durynska Mario Voigt a Saska-Anhaltska Sven Schulze se postavili proti plánu na zrušení možnosti odejít do důchodu dříve, než je zákonný věk, pokud dotyčný přispíval do systému 45 let. Tato možnost je známá jako "důchod v 63 letech". V tomto věku lidé mohli po 45 letech placení odvodů odejít do penze bez zkrácení vyplácené renty. Běžně užívané označení je nicméně zavádějící, v současnosti je možné odejít do důchodu bez srážek nejdříve v 64,5 roku. Lidé narození po roce 1964 mají nyní podle zákona nárok na odchod do důchodu až v 67 letech.
Důchodová komise německé vlády v druhé polovině června představila 33 reformních opatření, která mají přispět k udržitelnosti důchodového systému. Jsou mezi nimi například postupné zvýšení věku odchodu do důchodu až na 68 let či zapojení poslanců a živnostníků do zákonného důchodového systému. Merz zdůraznil, že jeho vláda hodlá přijmout všechny předložené návrhy, neboť si nemůže dovolit dlouze debatovat o jednotlivostech. Opatření v balíku se podle něj vzájemně doplňují a vyvažují.
Zemští premiéři Kretschmer, Voigt a Schulze ale nyní v otevřeném dopise adresovaném vládě žádají, aby zrušení "důchodu v 63 letech" vláda z reformního balíku vyjmula. "Ten, kdo platil odvody 45 let, zaplatil dost. Tohoto principu se nevzdáme," stojí v dopise.
Nový předseda parlamentní frakce konzervativní unie CDU/CSU Thorsten Frei o víkendu zdůraznil, že vláda trvá na přijetí důchodového balíku jako celku. Bavorský premiér a předseda koaliční Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder varoval, že spor by mohl ohrozit celou reformu. Spolupředsedkyně třetí vládní strany, sociální demokracie (SPD), Bärbel Basová řekla, že je připravena o věci debatovat. Basová, která je zároveň ministryní práce a sociálních věcí, zároveň zdůraznila, že si pozici musejí nejprve vyjasnit kolegové uvnitř CDU.
SPD zrušení "důchodu v 63 letech" kritizovala, v rámci kompromisu s ním ale souhlasila. Po zveřejnění otevřeného dopisu premiérů Saska, Durynska a Saska-Anhaltska se ke kritice přidala i premiérka další východoněmecké spolkové země, Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová z SPD. Podle ní by zrušení možnosti odejít dříve do důchodu dopadlo výrazně více na lidi právě na východě Německa. V Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku se v září konají zemské volby. Premiéři Schulze i Schwesigová obhajují funkce, podle průzkumů ale hlasování vyhraje v obou zemích strana Alternativa pro Německo (AfD).
Pokud se postaví proti reformnímu balíku dostatečný počet spolkových zemí, mohou jej při hlasování ve Spolkové radě odmítnout. Spolková rada je vedle Spolkového sněmu druhou komorou německého parlamentu, zastupuje právě zájmy 16 německých spolkových zemí.
Zrušení "důchodu v 63 letech" podpořil například i šéf předního hospodářského institutu DIW Fratzscher. Listu Rheinische Post řekl, že by opatření přineslo úspory v odhadované výši deset miliard eur (242 miliard Kč) a v každém ročníku na trhu práce udrželo 125.000 pracovníků. "Bez tohoto elementu je důchodová reforma mrtvá," dodal.
čtk, tb