Migrace z Izraele pořád dosahuje rekordních výšin. A všichni jsou znepokojení
Migrace z Izraele se i v loňském roce udržela na výrazně vyšší úrovni, než je dlouhodobý průměr. Píší to dnes izraelská média s odkazem na studii univerzity v Tel Avivu. Podle ní se od roku 2024 odstěhovalo na delší dobu z Izraele o zhruba jednu třetinu lidí více, než kolik činil průměr v minulé dekádě. Za negativní demografický vývoj izraelská opozice kritizuje vládu, napsal server The Times of Israel.
Studie univerzity v Tel Avivu tvrdí, že v loňském roce z Izraele vycestovalo na období delší než tři měsíce na 91.000 Izraelců a izraelských dlouhodobých rezidentů. To je prakticky stejný počet jako v roce 2024 a o deset procent více než v roce 2023. Údaje jsou ale výrazně vyšší, než dlouhodobý průměr za léta 2010 až 2019, který činil zhruba 60.000 lidí ročně.
Studie údaje očistila od krátkodobých migračních pohybů z Ukrajiny a Ruska, které ovlivňuje válka v Evropě. Izraelský statistický úřad ještě demografické údaje za loňský rok nezveřejnil. Celková izraelská populace činí zhruba deset milionů lidí.
Autoři studie označili nárůst migrace z Izraele za hluboce znepokojující, ačkoliv její rozsah zatím neohrožuje "izraelskou odolnost". "Roste znepokojení, že emigrace z Izraele vzroste na úroveň, která ohrozí bezpečnost a hospodářství Izraele," citují studii média.
Někteří představitelé izraelské opozice kritizují vládu, že se problému nevěnuje. "Je to strategická hrozba pro Izrael, která je úzce spojena s počínáním vlády," uvedl poslanec středolevicové strany Demokraté Gilad Kariv. Podle poslankyně centristické strany Ješ Atid nárůst odchodů ze země souvisí "s masivním selháním a nebezpečnou korupcí" vlády premiéra Benjamina Netanjahu. Na konci října se v Izraeli konají parlamentní volby.
čtk, tb