Dětský ombudsman poprvé vstoupil do soudního řízení - vyslyšel chlapce, který má obavu, že jeho mladšího bratra budou rodiče tlouct
Dětský ombudsman Martin Beneš poprvé využil svého zákonného oprávnění a vstoupil do soudního řízení, které se týká dítěte. Na žádost dospívajícího chlapce podal odvolání proti rozhodnutí soudu, který odmítl svěřit jeho i mladšího bratra do pěstounské péče prarodičů, přestože existovalo podezření, že v rodině docházelo k fyzickému trestání a nepřiměřeným zásahům do soukromí dětí. O odvolání nyní rozhoduje krajský soud, uvedla Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí v tiskové zprávě.
Beneš od začátku svého působení v dubnu 2026 obdržel devět žádostí o vstup do soudního řízení. Každou posuzuje podle konkrétní situace dítěte a zvažuje, zda je jeho účast v řízení potřebná a může dítěti pomoci. Poprvé této možnosti využil právě nyní.
Dospívající chlapec popsal, co prožívá on i jeho mladší bratr. Beneš případ znal, protože se jím kancelář ombudsmana před několika lety zabývala, když prověřovala postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Nové informace, které od chlapce získal, ukázaly, že je důležité situaci sourozenců zohlednit také přímo v aktuálním soudním řízení.
"Dítě má právo být slyšeno a jeho názor nesmí zůstat bez povšimnutí. V tomto případě mám pochybnosti, zda tomu tak v soudním řízení bylo. Jednalo se navíc o ohrožené děti. Pokud se dítě v takovém případě samo obrátí na dětského ombudsmana, je naší povinností udělat vše pro ochranu jeho práv. Proto jsem se rozhodl do tohoto soudního řízení vstoupit a podat odvolání," uvedl Beneš.
čtk, tb