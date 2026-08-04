V Ceutě, místu nedávného dramatu, je klid
V Ceutě na severoafrickém pobřeží, do níž se minulý čtvrtek nelegálně dostalo přes 50.000 lidí z Maroka, byl dnes ráno klid a policie zaznamenala jen sporadické pokusy přeplavat podél břehu do toho španělského města. Napsal to deník El País, podle něhož se dnes do Maroka už vrací jen jednotlivci.
Drtivá většina z těch, kteří do Ceuty ve čtvrtek přišli či připlavali, se vrátila zpátky dobrovolně v pátek. Ve městě zůstávají podle jeho starosty asi tři až pět tisíc migrantů, podle španělské vlády zhruba 2500.
Po čtvrtečních událostech posílila španělská vláda v Ceutě hraniční kontroly vysláním dalších policistů a vojáků. Také marocké úřady posílily kontrolu u hranic, zatímco ve čtvrtek podle médií cestě desítek tisíc lidí k hranici nijak nebránily.
Podle starosty Ceuty Juana Jesúse Vivase se ve čtvrtek do města dostalo až 80.000 převážně Maročanů, tento údaj Vivas uvedl v pondělí, v pátek hovořil o asi 60.000 příchozích. Španělská vláda tvrdí, že se do Ceuty 30. července dostalo zhruba 50.000 migrantů.
Některá španělská média dnes napsala, že úřad španělského premiéra odvolal s okamžitou platností z funkce vedoucí komunikace svého oddělení pro otázky národní bezpečnosti. Podle médií bylo důvodem to, že v pátek zveřejnila na oficiálních stránkách úřadu, že se do Ceuty dostalo na 49.000 migrantů. V tu dobu šlo o informaci z interních materiálů, která ještě neměla být publikována.
"Podle odhadů do Ceuty za posledních 24 hodin nelegálně vstoupilo přes vlnolam a pláž Tarajal více než 49.000 migrantů, což představuje největší migrační krizi zaznamenanou ve městě od května 2021," uvedla vedoucí komunikace úřadu v příspěvku, který byl záhy smazán, píší dnes některá španělská média.
Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10.000 migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.
čtk, tb