Teherán chce kontrolu nad loděmi plujícími do Perského zálivu a dohled nad loděmi plujícími ven
Írán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a také přehled o lodích mířících odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Vyplývá to z dočasného plánu na znovuotevření strategické námořní trasy, o kterém Írán v současné době jedná s Ománem, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na vysoce postavený íránský zdroj.
Nejmenovaný zdroj, který se jednání přímo účastní, uvedl, že právě taková je "obecná myšlenka, o níž se v současné době diskutuje". Upřesnil, že lodě opouštějící Perský záliv by pluly po trase mezi Íránem a Ománem, přičemž povolení k opuštění průlivu by Maskat uděloval až poté, co by informoval Teherán.
Je nepravděpodobné, že by Teherán svůj postoj změnil a akceptoval jinou alternativu pro opětovné otevření Hormuzského průlivu, dodal tento zdroj. Zdůraznil, že Teherán již prokázal flexibilitu tím, že ustoupil od svého původního postoje, kdy usiloval o plnou kontrolu nad provozem v obou směrech.
Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí na konci července uvedl, že Írán odmítl ománský návrh na rovnoměrné rozdělení tranzitních tras s odůvodněním, že neřeší bezpečnostní obavy Teheránu do doby, než bude dosaženo dlouhodobé stability v regionu.
Kontrola nad Hormuzským průlivem - úzkou vodní cestou mezi Perským zálivem a Indickým oceánem a klíčovou globální trasou pro přepravu zejména ropy, zemního plynu a hnojiv - je hlavním sporným bodem v úsilí o ukončení současného blízkovýchodního konfliktu. Od zahájení americko-izraelských úderů proti Íránu na konci února Teherán dopravu v průlivu převážně blokuje, což vedlo k celosvětovému růstu cen paliv.
Lodní doprava úžinou, která se nachází v teritoriálních vodách Íránu i Ománu, ale je obecně považována za mezinárodní vodní cestu, před válkou proplouvala svobodně. Námořní agentura OSN v roce 1968 se souhlasem zemí v regionu přijala takzvané dvousměrné schéma pro oddělení plavby, čímž vznikl současný systém plavebních koridorů, které vedou odděleně íránskými a ománskými vodami.
Írán však nyní příležitostně útočí na obchodní lodě a tankery, které se snaží proplout průlivem trasami, jež označuje za nezákonné. Naposledy v noci na dnešek zasáhl neznámý projektil nákladní loď, která se nacházela zhruba 37 kilometrů od ománských břehů. Podle zdrojů Reuters úder poškodil strojovnu a na palubě vypukl požár. Většina posádky loď opustila, jeden námořník se pohřešuje, tvrdí zdroje Reuters z agentur pro námořní bezpečnost.
čtk, tb