Schillerová: Nová EET bude jednodušší a narovná podnikatelské prostředí
Znovuzavedení elektronické evidence tržeb by mohlo veřejným rozpočtům přinést ročně podle expertních odhadů až 15 miliard korun. Nový systém má být jednodušší a má přinést méně administrativy. Jeho hlavním cílem je narovnání podnikatelského prostředí. Poslancům to při představování návrhu zákona, který znovuzavádí EET, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Proti zavedení evidence tržeb jsou opoziční strany, které proti ní vystupovaly i v minulosti.
Vláda v důvodové zprávě uvádí, že současný stav, kdy není povinnost posílat informace o tržbách, umožňuje některým podnikatelům optimalizovat své tržby a tím získat neodůvodněnou konkurenční výhodu oproti podnikatelům, kteří svou daňovou povinnost plní.
Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. Nově se bude EET vztahovat i na bezhotovostní tržby. Zákon už nebude vycházet z toho, zda jde o hotovostní, nebo bezhotovostní platby. Proto se evidence bude vztahovat třeba i na platby pomocí virtuálních aktiv, například bitcoiny i další kryptoměny, nebo směnky, šeky a cestovní šeky.
Bude muset jít o takzvanou kontaktní platbu, tedy hlavně o situaci, kdy je zákazník v kontaktu s poplatníkem nebo když je v jeho provozovně nebo dopravním prostředku. Podnikatelé na rozdíl od dřívějška nebudou muset mít povinně vyvěšenou ceduli, na které by informovali zákazníci o evidenci tržeb.
Evidence má začít fungovat od příštího roku. Projednávaný návrh zákona také zařazuje nealkoholické nápoje podávané v restauracích do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve které byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k počátku roku 2023 zrušila. Předtím byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu.