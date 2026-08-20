Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil všem, kdo by Teheránu pomáhali
Americký prezident Donald Trump ve středu večer na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála šest měsíců od zahájení vleklého konfliktu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí Trumpovi v reakci vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku. Postup Washingtonu označil za americký ekonomický terorismus, který podle něj ohrožuje globální ekonomiku.
"Oznamuji, že kterákoli země, která umožní svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním orgánům poskytovat Íránu jakoukoli formu záchrany, bude sama čelit obrovským ekonomickým důsledkům," uvedl Trump na síti Truth Social. Neupřesnil ovšem, jaké konkrétní kroky by Washington proti takové zemi podnikl. "Dnes oznamuji nejdrastičtější ekonomickou operaci, jaká kdy byla proti jakékoli zemi podniknuta," napsal rovněž Trump. "Půjde o ekonomickou válku a izolaci v bezprecedentním měřítku," dodal.
Arakčí v reakci na síti X napsal, že Trump se jen snaží odvrátit pozornost od ekonomické krize ve své zemi - "od bezprecedentního dluhu a prudce rostoucích úrokových nákladů". "Zdvojnásobení (Trumpovy) neúspěšné politiky přinese jen další porážku - a nepřátelství Íránců. Americký ekonomický terorismus ohrožuje globální ekonomiku a suverenitu po celém světě," uvedl na síti X též Arakčí a přidal k tomu odkaz na čtvrteční článek deníku The New York Times o americkém státním dluhu.
Trump také na své síti uvedl, že k zastavení hrozby z Íránu je zapotřebí pomoci všech spojenců USA a zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Právě to uvedla americká vláda jako důvod, proč 28. února s Izraelem zahájila útoky na Írán, čímž začala tato válka.
Trump už minulý týden v rozhovoru s televizní stanicí Fox News řekl, že Spojené státy tvrdě zasáhnou ekonomiku Íránu, a americký ministr financí Scott Bessent pohrozil Íránu takovou ekonomickou izolací, "jakou svět ještě neviděl".
Současný konflikt začal koncem února americkými a izraelskými údery na Teherán, na něž Írán odpověděl útoky na území amerických spojenců v Perském zálivu. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně dočasně i memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává zejména Hormuzský průliv, jehož výrazně omezený provoz přispívá k růstu cen paliv.
Vzhledem k nepopularitě konfliktu na americké politické scéně před blížícími se volbami do Kongresu a značně vyčerpaným zásobám munice se podle AFP zdá, že se nepředvídatelný americký prezident v poslední době rozhodl pro opatrnější přístup, alespoň co se vojenské stránky konfliktu týče.
Deník The New York Times (NYT) v pondělí napsal, že Spojené státy a Írán se zřejmě připravují na vleklou kampaň ekonomického vyčerpání. Podle amerického deníku ale íránští vůdci sází na to, že jejich země snese větší ekonomickou újmu než Spojené státy. A zatímco před dvěma měsíci Trump s velkou pompou oznamoval memorandum o pozorumění s Íránem, které zkrachovalo, nyní se podle NYT opět ukazuje, že americký prezident stále nedosáhl toho, co označil za důvod války proti blízkovýchodní zemi - omezení jejích jaderných ambicí. Navíc se podle NYT i dalších médií vedení íránského teokratického režimu nyní cítí spíše povzbuzeno.