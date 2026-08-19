Senát chce v zákoně o EET zrušit limit pro zdravotní benefity zaměstnanců
Senát chce v zákoně o obnovení elektronické evidence tržeb zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. EET by se podle Senátu neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Změny Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Normu, kterou senátoři vrátili poslancům, v září znovu posoudí sněmovna, v níž vládní koalice ANO, SPD a Motoristů může prosadit původní verzi bez senátních úprav.
Na úpravách zákona se senátoři shodli hlasy 56 ze 72 přítomných - poté, co nevyhověli snaze ODS a TOP 09 o zamítnutí zákona. Nepřijali ani návrh ANO na schválení zákona beze změn. Vrácení zákona Sněmovně nepodpořil žádný z koaličních senátorů.
Vláda si od obnovení EET od příštího roku bez nutnosti tisknout papírové účtenky slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Díky znovuzavedení evidence mají mít podle odhadu ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy, což opozice s ohledem na výjimky zpochybňovala. Senátor Tomáš Třetina (TOP 09) poukazoval na to, že vláda peníze z očekávaného výběru daní rozdá na své předvolební sliby.
Ministryně ujišťovala senátory o tom, že ani v novém systému nebude stát sbírat informace o zboží a zákaznících. Data budou využita jen pro daňovou správu a budou chráněna proti zneužití, uvedla Schillerová. Reagovala tak na obavy senátora Pavla Fischera (za TOP 09), zda stát zabrání zneužití dat v konkurenčním boji.
Zrušení EET pro bezhotovostní převody peněz od zákazníků k obchodníkům by podle ministryně bylo velkou chybou a krokem zpět, neboť stát by tím byl připraven o část analytických dat a zeslábla by jeho schopnost odhalovat šedou ekonomiku. Stanislav Balík ze senátorského klubu ODS a TOP 09 namítal, že změna vychází z rozhodnutí Ústavního soudu, který obdobné ustanovení zrušil v roce 2017 už v případě původní EET. Podle Schillerové je nynější úprava v souladu s verdiktem ústavních soudců.
Na první pohled líbivě vypadá podle Schillerové i zrušení limitu pro daňové osvobození u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Návrh ale "není správný ani férový", prohlásila ministryně. Podle ní by nejvíce pomohl vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří už nyní čerpají nejvyšší benefity. Tomáš Goláň (ODS) uvedl, že nedostal žádnou racionální odpověď na to, proč chce vláda zachovat limit u zdravotních benefitů, zatímco u volnočasových jej ruší v souladu s předvolebními sliby.
Senátní úprava ze zdravotních benefitů vylučuje specifické zdravotní úkony, jakými jsou třeba kosmetické zákroky nebo plastické operace. Goláň do této skupiny doplnil i wellness pobyty. Sněmovní verze zákona osvobozuje od daně z příjmů vybrané zdravotní benefity, například nadstandardní preventivní prohlídky nebo diabetický screening.
Senát rovněž upravil ustanovení, podle nichž evidenci nebudou podléhat podnikatelé s příjmy do jednoho milionu korun, kteří se rozhodnou platit paušální daň ve výši 1500 korun místo dosavadní stokoruny. Zákon má zavést i další daňové změny. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační baliček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.