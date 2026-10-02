Situace v Kyjevě je dramatická. Rusko ničí infrastrukturu, bydlení, sociální zařízení i energetiku
Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci, prohlásil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Moskva zintenzivnila vzdušné útoky na Kyjev a zasáhla i důležitý most přes Dněpr. V Kyjevě v pátek zasedal městský obranný výbor, který podle starosty jednal o fungování města v podmínkách neustálých ruských útoků.
"Metropole se nachází ve velmi dramatické situaci. A předstírat, že se nyní dá žít jako v míru, už nelze. Nepřítel devastuje Kyjev," uvedl Kličko na platformě Telegram. "Všemi silami zajišťujeme životně důležité funkce města pod neustálými ničivými útoky, kdy už nejde o obvyklý komfort, ale o bezpečnost a přežití. Kyjev to zvládne! Ale pouze společným úsilím těch, kdo ho milují," dodal Kličko a vyzval ke sjednocení společnosti jako v únoru 2022, kdy Rusko zahájilo svou invazi na Ukrajinu.
Ráno starosta oznámil, že Rusko znovu útočilo na Jižní most (Pivdennyj most), který spojuje pravobřežní a levobřežní části metropole. Později uvedl, že most je uzavřen pro dopravu a na dalších dvou mostech - Patonově mostě a mostě Metro - je provoz omezen. Média následně informovala o rozsáhlých dopravních potížích v Kyjevě. Ruské drony na Jižní most útočily podle ukrajinských úřadů už ve čtvrtek a jeden z útoků podle Klička most poškodil. Zatím nejsou zřejmé škody po nočním úderu.
Ani Kličko se o nich ve svých nejnovějších zprávách na telegramu nezmínil. Uvedl, že obranná rada - tedy zástupci armády, tajné služby SBU, Státní služby pro mimořádné situace (DSNS) a bezpečnostních složek - jednala také o dopravě přes mosty a o zajištění jejich bezpečnosti.
Ruské ministerstvo obrany ráno prohlásilo, že ruské drony zasáhly silniční a železniční most v Kyjevě, jenž slouží k přesunům vojsk a přepravě vojenského nákladu pro ukrajinskou armádu na Donbase. Jižní most je silniční a jezdí přes něj také metro, napsala v reakci ruská služba BBC. Kromě vozovky vede po mostě i trať kyjevského metra; nejde o železniční most, uvedlo Rádio Svoboda.
Důvody pro omezení dopravy na dalších dvou mostech nejsou z dosavadních informací zcela jasné. Nejsou zprávy o tom, že by některý z nich byl zasažen, napsal server The Kyiv Independent.
Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků na ukrajinskou metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.