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včera 13:30

Bookmakeři: Jasnou šanci vyhrát volby do Senátu má Grolich a několik obhájců mandátu

Téměř jasnou šanci na vítězství v letošních volbách do Senátu mají podle bookmakerů předseda KDU-ČSL Jan Grolich nebo několik současných senátorů obhajujících mandát. Těsný bude souboj v Praze 1 mezi nakladatelem Jiřím Padevětem (za STAN) a starostou Prahy 7 Janem Čižinským (Praha Sobě). Jeho bratrovi Pavlovi (Levice) příliš šancí sázkaři nedávají. ČTK to sdělily největší české sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna.

Poměrně jasnou šanci na zvolení mají také někteří současní senátoři Tomáš Fiala (nestraník za ODS) za Strakonice, Petr Štěpánek (STAN) za Příbram, Jan Sobotka (nestraník za STAN) z Vrchlabí a Zbyněk Linhart (nestraník za STAN) za Děčín. U všech se kurz pohybuje okolo 1,1:1.

"Blízko pak mají do Senátu i Ivo Trešl (STAN) v obvodě Louny s kurzem 1,25:1, Tomáš Goláň (ODS) v obvodě Zlín v kurzu 1,23:1, v obvodě Karviná Lenka Brzyskowská (ANO) v kurzu 1,3:1 a Petr Vrána (ANO) v obvodě Přerov, který má kurz 1,2:1," řekl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Pozornost sázejících podle mluvčího Fortuny Petra Šraina budou poutat také volby v Plzni. Tam kandiduje bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka (nestraník za STAN) proti obhajujícímu Lumíru Aschenbrennerovi (ODS). Řehka je pak favoritem v kurzu 1,5:1, na Aschenbrennera je kurz 2,3:1.

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"Ve Žďáru nad Sázavou chce oživit kariéru bývalý předseda SOCDEM a neúspěšný kandidát na ministra kultury Michal Šmarda v kurzu 4,3:1 a do Senátu by zde chtěl i poslanec za SPD Radek Koten s kurzem 20:1. V Uherském Hradišti by se zase do vrcholné politiky ráda vrátila bývalá poslankyně za ANO Margit Balaštíková s kurzem 11:1, kterou 'proslavila' údajná objednávka vraždy psa partnerky jejího exmanžela," dodal Šrain.

V Hradci Králové pak kandiduje bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) s kurzem 1,5:1, kterého vyzve například Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), prezidentka firmy vyrábějící klavíry Petrof. Na tu je ale podle Šraina kurz 5,5:1.

V Praze bude vedle souboje mezi Padevětem a bratry Čižinskými vyrovnaná také volba v Praze 5. Tam je zhruba 50procentní šance na zvolení Václava Lásky (SEN 21) oproti ostatním kandidátům. V Praze 9 pak tipují sázkaři obhajobu křesla senátora Davida Smoljaka (STAN) v kurzu 1,18:1. Smoljak je tak podle Hadravy největším senátním favoritem v celém hlavním městě.

Nejvíce je zatím vsazeno u Tipsportu 38.000 korun na to, že se Miroslav Plevný (nestraník za STAN) v obvodu Cheb nestane senátorem v aktuálním kurzu 2:1. Stále je však favoritem v kurzu 1,67:1. "Za touhle tendencí zřejmě stojí intenzivní kampaň Sandry Tsoukernik (ANO), která může zvednout k hlasování jinou sortu voličů, navíc ANO má v obvodu Cheb poměrně silnou pozici. Pro druhé kolo tak bude zřejmě ona soupeřem Miroslava Plevného," dodal Hadrava.

Volby do Senátu se uskuteční v některých okresech společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Kandidáti, kteří v prvním kole senátních voleb získají přes polovinu všech hlasů, jsou automaticky zvoleni. V jiném případě dva s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.

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