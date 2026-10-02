Rusko znovu zaútočilo na důležitý most v Kyjevě, Ukrajina na průmyslové objekty ve Volgogradu
Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra, oznámil v pátek ráno starosta Vitalij Kličko. Na jiném místě při ruském náletu zemřel jeden člověk, informovala kyjevská městská vojenská správa na telegramu.
Ve čtvrtek ruské drony zaútočily na Jižní most dvakrát. První útok podle Klička nezpůsobil na této dopravní stavbě kritické škody, druhý poškodil mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Tento důležitý most přes Dněpr je uzavřený pro automobilovou dopravu, přerušen byl na něm i provoz metra.
Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše pro to, aby život ve městě narušilo.
V posledních měsících už výrazně zesílilo vzdušné útoky, k nimž stále častěji používá drony s proudovými motory, které má protivzdušná obrana problém sestřelit. V Darnycké čtvrti na východě Kyjeva ruský útok poničil 25podlažní obytný dům. O život přišel jeden člověk, další dva utrpěli zranění.
Ukrajinská armáda naopak v noci podnikla rozsáhlý dronový útok na průmyslovou infrastrukturu ve Volgogradské oblasti, oznámil Andrej Bočarov, gubernátor tohoto regionu na jihu evropské části Ruska. Jeden z dronů podle něj způsobil požár ve výškovém obytném domě ve Volgogradu.
Záchranáři převezli jednoho člověka do nemocnice. Hasiči požár lokalizovali, uvedl také Bočarov. Ve Volgogradu se nachází velká rafinérie.
Podle telegramového kanálu Astra ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija omezil provoz na letišti ve Volgogradu. Lidé hlásili, že v různých částech města se ozývají exploze a natočili, jak protivzdušná obrana zasáhla jeden z dronů.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku a napadená země se se západní pomocí brání. Na ruském území útočí často například na rafinérie a další součásti petrochemické infrastruktury s cílem omezit Moskvě příjmy z prodeje ropy.