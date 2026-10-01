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1. 10. 2026

Rusové v Kyjevě zasáhli jeden z mostů přes Dněpr. Provoz už se obnovuje

Most v Kyjevě zasáhly bezpilotní letouny, oznámil dnes starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko na telegramu. Provoz metra i povrchové veřejné dopravy přes most byl podle něj pozastaven a odborníci kontrolují stav konstrukce. Server Ukrajinska pravda později napsal, že předběžné kontroly neodhalily kritické poškození konstrukce a částečně se obnovuje provoz dopravy.

Jižní most (Pivdennyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i pro metro. Ukrajinská média zveřejnila záběry, na kterých je vidět hořící pylon mostu a na dalším z dálky přímo zásah mostní konstrukce.

Místní telegramové kanály informovaly o dvou zásazích do opory mostu a uvedly, že Rusové použili drony typu Geraň-5, píše server Ukrajinska pravda, který tak zmiňuje ruské bezpilotní letouny vybavené proudovými motory. Starosta Kličko typ dronů neupřesnil.

O něco později kyjevská městská správa podle webu Ukrajinska pravda oznámila, že odborníci neodhalili kritické poškození mostu. Autobusové linky postupně přes most zase jezdí, napsal portál s tím, že pokračuje kontrola infrastruktury týkající se metra.

Starosta ukrajinské metropole Kličko dnes mezitím na platformě Telegram uvedl, že dnes ruský dron zasáhl budovu školy v Solomjanské čtvrti a na místě vypukl požár. Děti ale podle něj byly v krytu a o žádných zraněných neinformoval. "Ruští šmejdi nadále útočí na životy po celé naší zemi, na ukrajinské děti i na naše školy. Rusko za to musí nést plnou odpovědnost," napsal k tomu na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

čtk, tb

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