0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ubránilo by se Česko dronům?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
1. 10. 2026

Evropská unie se shodla na přísných imigračních pravidlech

Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy.

Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následující den.

"Rada EU dnes definitivně odsouhlasila nová pravidla umožňující účinnější navracení osob, které nemají zákonné právo pobývat v Evropské unii," stojí v prohlášení. Nařízení rovněž hovoří o možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě bilaterálních dohod tam budou moci státy EU vysílat neúspěšné žadatele o azyl. Zařízení bude možné umístit jen v zemích, které "dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva". Do těchto center nebude možné vysílat děti bez doprovodu.

Některé evropské země, jako je Dánsko, Rakousko nebo Německo, již začínají uvažovat o tom, kde tato centra zřídit, například ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu, napsala již dříve agentura AFP.

Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.

čtk, tb

↓ INZERCE