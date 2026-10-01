Turek při nehodě podle policie nespáchal trestný čin, jen možná přestupek
Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování dnes na dotaz ČTK sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc postoupila k projednání možného přestupku obou účastníků srážky. Vyjádření Turka ČTK shání.
"Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno," uvedla mluvčí. Státní zástupce podle ní proti tomuto postupu neuplatnil žádné námitky.
čtk, tb