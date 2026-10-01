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1. 10. 2026

Šachista Garry Kasparov dostal od západních služeb varování, že ho Rusko chce zabít

Americké a litevské tajné služby varovaly předního kritika Kremlu a šachového velmistra Garryho Kasparova před možným ohrožením života a doporučily mu přijmout preventivní bezpečnostní opatření. V noci na dnešek to na sociální síti X oznámil Kasparov. Dodal, že varování obdržel i jeho spolupracovník Ivan Tjutrin, se kterým spoluzakládal opoziční konferenční platformu Fórum svobodného Ruska. Kasparov uvedl, že se před diktátorským režimem ruského prezidenta Vladimira Putina nehodlá skrývat.

"Dnešní zprávu zmiňující mě a mého dlouholetého společníka a spoluzakladatele Fóra svobodného Ruska Ivana Tjutrina jako cíle určené k zavraždění nelze označit jako překvapení, i tak to ale představuje šok," napsal v noci na dnešek Kasparov. Reagoval tak na čtvrteční zprávu nezávislého ruského portálu The Moscow Times o tom, že ruští agenti chtěli v létě v USA zavraždit opoziční představitele Kasparova a Ilju Ponomarjova, který ještě jako poslanec ruského parlamentu jako jediný hlasoval v roce 2014 proti anexi ukrajinského autonomního poloostrova Krym.

Kasparov ve svém vyjádření, které zveřejnil krátce před půlnocí v noci na dnešek, uvádí, že mu s Tjutrinem nebylo výslovně řečeno, že byli ve zmíněné kauze cílem vražd. "Tajné služby v Litvě a v USA nás ale varovaly, že naše životy jsou v ohrožení a že bychom měli přijmout preventivní opatření, což jsem udělal a budu nadále činit," napsal Kasparov.

Kasparov, který je nyní ve Štrasburku, dodal, že nehodlá svou opoziční činnost zastavit a že se nebude ani skrývat. "Věřím, že nejlepší obranou je dobrý útok," řekl. Dodal, že si je vědom toho, že on i jeho rodina nebudou v bezpečí, dokud bude v Rusku u moci Putin, jehož režim označil za vraždící diktaturu.

čtk, tb

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