Unie petrolejářů: Čerpací stanice budou v prvních dnech regulace prodávat se ztrátou
Vládní regulace cen pohonných hmot způsobí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Budou muset prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupily na trhu, uvedla Unie nezávislých petrolejářů. Některé čerpací stanice zaznamenaly v minulých dnech pokles poptávky, řidiči podle nich vyčkávají na začátek cenových regulací.
Vláda od čtvrtka spustí několik opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn.
Podle předsedy unie Ivana Indráčka vláda tlačí čerpací stanice v prvních dnech regulace do ztráty vědomě. "V prvních třech dnech nové cenové regulace se bude pravděpodobně opakovat situace z března tohoto roku, kdy byly čerpací stanice donuceny prodávat naftu za nižší cenu, než za jakou ji samy nakoupily. Zatímco na jaře ale šlo o neplánovanou situaci, tentokrát jde o přímý úmysl vlády," řekl Indráček. Podle něj to způsobuje i způsob výpočtu cenových stropů, který je oproti jaru mírně upraven. Odmítl přitom, že by za současnými vysokými cenami paliv stály marže obchodníků, což podle něj uznává i vláda.
Čerpací stanice jsou podle provozovatelů na regulace připraveny. Některé z nich přitom v posledních dnech pozorují pokles poptávky. Například Globus na svých čerpacích stanicích zaznamenal od 21. září, kdy vláda o regulacích rozhodla, pokles průměrné spotřeby benzinu o 3,4 procenta. U motorové nafty pak byl propad ještě citelnější, rozdíl mezi 21. září a 29. září činil téměř 16 procent.
"Od úterý sledujeme propad výtoče na většině (73 procent) našich čerpacích stanic. Celkový trend tedy ukazuje na vyčkávání motoristů na nové regulované ceny od 1. října," dodal mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký.
Cenový strop na čtvrtek oznámilo ministerstvo financí už dnes odpoledne. Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.