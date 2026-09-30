V rozpočtu se zvýšily výdaje ministerstev vnitra, práce, školství či průmyslu
Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se zejména výdaje v kapitole všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden, podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů ve středu. Odpoledne už návrh obdrželi poslanci.
Středa je ze zákona poslední den, do kdy musí vláda sněmovně návrh rozpočtu předložit. Jako první se nad ním sejde sněmovní rozpočtový výbor, aby poslancům vydal doporučení pro první čtení. Zasednout má v pondělí 12. října. První čtení se má uskutečnit ve středu 21. října, závěrečné schvalování je naplánované na začátek prosince.
Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy 2,199 bilionu korun a výdaji 2,585 bilionu korun. Schodek by měl dosáhnout 386 miliard korun, což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Pro letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo deficit 389 miliard korun, při projednávání ve vládě se zvýšily očekávané příjmy o devět miliard korun a očekávané výdaje o šest miliard korun.
Největší nárůst při projednávání ve vládě zaznamenala kapitola ministerstva vnitra, jejíž výdaje se zvýšily o 5,6 miliardy korun na 128,8 miliardy korun. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí vláda zvýšila o pět miliard korun na 1,031 bilionu korun. Na školství by mělo příští rok jít 292,1 miliardy korun, proti srpnovému návrhu se plánované výdaje zvýšily o 4,2 miliardy korun. V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu se výdaje zvýšily o 3,5 miliardy korun na 71,4 miliardy korun.
Více než miliardový nárůst proti původnímu návrhu zaznamenala další čtyři ministerstva. V kapitole zemědělství vláda zvýšila výdaje o 2,4 miliardy korun na 66,6 miliardy korun. Plánované výdaje ministerstva financí se zvýšily o 1,4 miliardy korun na 29,2 miliardy korun, výdaje ministerstva spravedlnosti rostou o 1,3 miliardy korun na 43,2 miliardy korun a výdaje ministerstva životního prostředí o 1,2 miliardy korun na 21 miliard korun.
Nejvýraznější pokles proti původnímu návrhu je v kapitole všeobecná pokladní správa, jejíž výdaje se snížily o 19,8 miliardy korun. Z toho o tři miliardy korun se snížila vládní rozpočtová rezerva, kterou kabinet nově navrhuje na osm miliard korun. V kapitole také významně klesla položka ostatních výdajů.
I po projednání návrhu rozpočtu vládou platí, že proti letošku rostou výdaje většiny ministerstev. Nejvýraznější nárůst zaznamenalo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož výdaje se zvýší o 31 procent, následuje ministerstvo obrany s nárůstem o 23 procent. S poklesem prostředků se bude muset vypořádat ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se sníží o třetinu.
V poměru k výkonu ekonomiky dosáhne schodek státního rozpočtu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po letošních 2,5 procenta HDP. Zadlužení Česka by podle ministerstva financí mělo vzrůst na 47,3 procenta HDP z letos očekávaných 45,8 procenta HDP. S růstem zadlužení porostou i náklady na obsluhu státního dluhu, které by měly dosáhnout 130 miliard korun po letošních 110 miliardách korun.