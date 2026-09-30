Blíží se zima, a tak se Rusově opět snaží zničit co nejvíc ukrajinských tepláren a elektráren
Rusko obnovilo masivní údery na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl premiér Serhij Koreckyj. Útok z dnešní noci byl podle něj v tomto ohledu největší od konce minulé topné sezóny. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byla hlavním cílem energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
"Od léta prakticky nebyl den, kdy by nepřítel nezaútočil na energetickou infrastrukturu. Takto rozsáhlý a kombinovaný útok však proběhl poprvé od konce minulé topné sezony," napsal Koreckyj na Telegramu s tím, že útok některé energetické objekty poškodil či zničil.
Koreckyj zároveň vyzval úřady k dokončení příprav systémů záložního napájení objektů kritické infrastruktury.
Rusko podle Zelenského při útoku nasadilo téměř 190 útočných dronů a také balistické střely. Zahynulo pět lidí včetně dítěte.
"Hlavním cílem byla energetická infrastruktura v hlavním městě a v Kyjevské oblasti. Poškozeny byly také obytné budovy. Pokračují práce na obnovení dodávek elektřiny a vody všude tam, kde jsou nyní přerušeny," napsal na X.
Rusko od podzimu 2022 opakovaně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, přičemž intenzita útoků zpravidla roste s příchodem zimy. Minulou zimu ruské údery způsobily rozsáhlé výpadky elektřiny a vytápění. V lednu bylo po jednom z útoků bez elektřiny asi 1,2 milionu domácností a v Kyjevě zůstávaly bez tepla tisíce budov.
čtk, tb