Babiš prý nedělá bezhlavé škrty. A tak navrhl plošně propustit desetinu úředníků
Šéfka úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle kterého po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil. Babiš dnes ve Sněmovně odmítl názor, že by škrty byly bezhlavé, jeho vláda podle něj dělá promyšlené škrty a zbavuje se úředníků, které nepotřebuje. Odbory ČTK sdělily, že záměr škrtnout desetinu míst považují za decimaci státní správy. Požadují provést nejdřív audit agendy a dokončit digitalizaci, teprve pak připravit případné propouštění.
Podle návrhu citovaného webem Seznam Zprávy by měla vláda uložit členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů snížit k 1. lednu v jimi řízených a v jim podřízených správních úřadech počet pracovních míst zaměstnanců celkem o deset procent. Návrh usnesení rozdala Bartha přímo na jednání vlády ministrům, na programu kabinetu nebyl.
Návrh formálně předkládá Babiš, ale podle serveru ho na jednání obhajovala Bartha, která už letos prosadila převod agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod čtyři ministerstva. U aktuálního usnesení argumentovala tím, že desetiprocentní škrty nemohou představovat velký problém. "Ano, my jsme to na vládě navrhli, byla kolem toho velká debata. Ministři dostali tabulky s podklady, musí se více snažit, určitě je tam prostor," řekl serveru Babiš.
Premiér dnes ale ve Sněmovně řekl, že špioni dostávající informace z vlády nedostali dobré informace. "My samozřejmě chceme šetřit a máme pocit, že někteří ministři by mohli ještě více zabrat. Máme to v programovém prohlášení vlády, takže to se netýká teď, to se týká dlouhodobě. My se podíváme, kolik jsme měli (úředníků) při nástupu do těch funkcí, kolik byla systemizace. Zkrátka je to úplně normální, šetříme," uvedl. Odmítl, že by byly škrty bezhlavé, kabinet podle něj škrtá promyšleně.
Ministři však kritizovali, že o návrhu nevěděli dopředu. Ministryni financí Aleně Schillerové (ANO) vadila časová tíseň. "Musíme si ještě říct, koho přesně by se to mělo týkat. Ale já to podporuji, tohle technicky dořešíme," uvedla. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) argumentoval tím, že pracovní místa už škrtal, ministr školství Robert Plaga (za ANO) namítal, že se neredukovaly žádné agendy, které úředníci zastávají.
Bod vláda přerušila i kvůli tomu, že nebylo jasné, jakých úřadů a institucí by se propouštění týkalo. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) argumentuje tím, že již počet míst o desetinu snížil. "Další snižování si umím představit, musíme jít ale níže, tedy na organizace pod resorty," řekl. Babiš uvedl, že nedostatečné škrty se netýkají jeho či Schillerové s Havlíčkem. "My jdeme příkladem, mluvil jsem o zbytku vlády," dodal.
Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) plán škrtnout desetinu míst označil za decimaci státní správy. Podle odborů hrozí prodlužování lhůt a zhoršení služeb. Poukazují na to, že kontroly, evidenci, výplatu dávek a důchodů či vydávání dokladů a povolení ukládá zaměstnancům zákon. Požadují nejdřív provést audit agend a teprve po něm případně rušit nadbytečné či duplicitní povinnosti a místa. Žádají dokončení digitalizace.
"Jestliže vláda hodlá odstranit desetinu lidí, musí současně vysvětlit, kterou část práce již stát nebude vykonávat,“ uvedl předák OSSOO Pavel Bednář. Zmínil také rušení služebního zákona, přibývání práce s novými zákony a novelami i nižší ohodnocení. "Jestli vláda chce i nadále testovat, co všechno si k nám může dovolit, tak nyní narazila na pevnou hranici, kterou není možné překročit," uvedl Bednář. Další kroky ale neupřesnil.
čtk, tb