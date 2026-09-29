Americký ministr obrany nařídil armádě chránit listopadové volby před zahraničním vměšováním
Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil armádě, aby chránila listopadové volby do Kongresu před zahraničním vměšováním. V pondělní tiskové zprávě to oznámil Pentagon. Kybernetické velitelství přibližně pět týdnů před volbami dostalo nařízení spolupracovat s ministerstvem vnitřní bezpečnosti na potírání zahraničních kybernetických hrozeb namířených na volební infrastrukturu.
Kybernetické velitelství a další personál "nasadí pokročilou inteligenci a kybernetické schopnosti" k "identifikaci, narušení a zneškodnění zahraničního vměšování v amerických demokratických procesech," stojí v tiskové zprávě.
Činnost nastíněná v Hegsethově nařízení z velké části odpovídá tomu, co americká armáda a zpravodajské služby dělaly k ochraně amerických voleb před zahraničními hrozbami už před loňským návratem Donalda Trumpa do Bílého domu, píše web stanice CNN. V týdnech před prezidentskými volbami v roce 2024 například hackeři z kybernetického velitelství podle CNN v tajné operaci narušili práci takzvaných ruských trollů, kteří šířili nepravdivé informace cílené na americké voliče.
Trump však ve svém druhém funkčním období rozpustil nebo zredukoval několik vládních center, zejména uvnitř Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a Ředitelství zpravodajských služeb (ODNI), která měla za úkol odrážet zahraniční vlivové operace. To podle CNN přispělo k obavám mezi současnými i bývalými představiteli v oblasti národní bezpečnosti, že Trumpova druhá administrativa neklade dostatečný důraz na ochranu voleb před zahraničními aktéry.
čtk, tb