V USA začal platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků či alkoholu z Kanady
Ve Spojených státech začal ode platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi.
Spojené státy v srpnu po krachu obchodních rozhovorů uvalily 50procentní clo na vybrané zboží z Kanady v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů (téměř 430 miliard Kč). Kanada následně zavedla odvetná cla ve výši od 15 do 50 procent na vybrané zboží z USA v podobné hodnotě.
Později ohlášený zákaz dovozu některých kanadských produktů zdůvodnil Trump tím, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod. Podle serveru BBC se nepředpokládá, že by Kanada na tento krok reagovala dalšími odvetnými opatřeními. Kanadský premiér Mark Carney tento měsíc uvedl, že zákaz bude mít na kanadskou ekonomiku pouze mírný dopad.
Obchodní rozhovory mezi USA a Kanadou zatím nevykazují žádné známky pokroku. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer nedávno v rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že Trump je se svým současným vztahem ke Kanadě spokojený. "Občas nám zavolají a pak vedeme dobré rozhovory o možných dohodách. Z naší strany však není žádný spěch," dodal.
Samotný Trump v pondělí Kanadu opět kritizoval. "Problém je v tom, že se ke Spojeným státům chovají velmi nespravedlivě," uvedl. "Jsou jednou z nejhorších zemí na celém světě," dodal.
Americký prezident rovněž prohlásil, že Kanada usiluje o obchodní dohodu s USA. "Chtějí se s námi dohodnout a pořád nám volají," řekl novinářům. Vyjádřil také přesvědčení, že Kanada v příštích týdnech přijde s nabídkou, že zruší všechna cla na dovoz z USA.