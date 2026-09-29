Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení Babišovy koaliční vlády
Poslanci se sejdou vúteerý odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Schůze se odehraje deset dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Schůze by měla pokračovat i ve středu. Kabinet i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
Pokud by se opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 sešel v plném počtu 92 poslanců, k vyslovení nedůvěry vládě by musel přidat dalších nejméně devět hlasů. Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.
Koaliční představitelé úspěch opoziční snahy nepřipouštějí, například předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura mluví o předvolebním gestu. Stejný závěr ale očekává i předseda opozičních lidovců Jan Grolich. Důležité je podle něho to, že každý vládní poslanec bude moci vyjádřit postoj ke kabinetu, který podle Grolicha činí kroky v rozporu s vlastním programem.
Opozice také tvrdí, že kabinet zhoršuje život lidem v Česku a navíc ve světle ruské hrozby hazarduje s národní bezpečností. Koalice chce naopak schůzi využít k obhajobě činnosti kabinetu.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.