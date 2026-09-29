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29. 9. 2026

Víc než 100 osadníků zapalovalo domy a auta v palestinské obci na Západním břehu

Tři izraelští policisté byli v noci na ponělí zraněni při násilnostech více než stovky židovských osadníků proti Palestincům na Izraelem okupovaném Západním břehu. Osadníci zapalovali domy a auta v palestinské obci u Nábulusu, informoval server The Times of Israel (ToI). Dva osadníky podle něj policie zatkla a předvedla k výslechu.

Izraelští policisté se snažili zajistit návrat palestinské rodiny do jejího domu, z něhož ji vyhnali židovští osadníci v červenci. Kvůli dalším násilnostem osadníků se jim to ale nepodařilo.

Policie odsoudila násilnosti vůči svým členům a vandalismus osadníků. Rovněž uvedla, že se dnes do palestinské vesnice vrátí, aby shromáždila důkazy a svědectví pro vyšetření incidentu. Izraelská armáda k tomu podle serveru ToI sdělila, že "takové incidenty narušují stabilitu a maří obranné i protiteroristické aktivity bezpečnostních složek".

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Podle dřívějších návrhů v mírových jednáních, která jsou od roku 2014 zamrzlá, měly Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů.

Izraelské bezpečnostní složky provádějí v táborech na Západním břehu už řadu let razie proti palestinským radikálům, při nichž ale umírají i náhodní civilisté. Začátkem loňského roku izraelská armáda do razií nasadila poprvé po mnoha letech i tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců. Izraelské buldozery při operacích ničí palestinské domy i místní infrastrukturu.

Situace na Západním břehu se zhoršila s nástupem poslední vlády Benjamina Netanjahua v prosinci 2022, v níž jsou i krajně pravicoví ministři, kteří otevřeně hovoří o anexi Západního břehu. Od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 výrazně vzrostly útoky židovských osadníků na palestinské obce na Západním břehu.

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