Orlen si myslí, že daň na rafinerie, kterou Babišova vláda uvalí, je možná protiústavní
Mimořádná daň ze zvýšených marží rafinerií, kterou v minulém týdnu schválila kvůli vysokým cenám pohonných hmot vláda, ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol další investice do rozvoje českých rafinerií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Návrh navíc podle firmy vyvolává i ústavněprávní pochybnosti, daň má totiž retroaktivní účinek a míří na jedinou tuzemskou společnost. Orlen Unipetrol to uvedl v dnešním prohlášení.
Vláda před týdnem rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.
Vládní návrh podle analýzy společnosti v současné podobě vyvolává vážné pochybnosti o svém souladu s ústavním pořádkem. "Daň je totiž navrhována až v závěru roku, jehož ekonomické výsledky mají zpětně sloužit jako základ pro její výpočet. Zásadním způsobem tak mění ekonomické a daňové podmínky v době, kdy již byla přijata investiční, obchodní a provozní rozhodnutí. Takový postup může být v rozporu s principem právní jistoty a zákazem retroaktivity, které patří mezi základní principy demokratického právního státu. Navíc nesystémově postihuje pouze jednu společnost. Vytváří tím precedent, který může v budoucnu dopadnout i na další podniky, které se dostanou do podobné situace," řekl generální ředitel a předseda představenstva Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk.
Peníze, které bude muset firma na dani odvést, navíc podle něj budou chybět při plánování dalších investic do modernizace rafinerií. "Každá miliarda odvedená na mimořádné dani bude chybět při financování modernizace rafinerií, provozní bezpečnosti a dekarbonizačních projektů. Tyto investice jsou přitom nezbytné pro splnění přísných emisních požadavků Evropské unie a pro zachování naší konkurenceschopnosti," podotkl Wnuk. Kromě toho firma podle něj peníze utržené z marží potřebuje i na financování provozu.
Upozornil na to, že společnost vydělané peníze nevyvádí do zahraničí. "Od získání stoprocentního podílu ve skupině Orlen Unipetrol v roce 2018 neobdržela mateřská skupina Orlen žádnou dividendu," dodal Wnuk.
Orlen Unipetrol se v poslední době potýká s vysokými ztrátami. Za loňský rok firma ohlásila čistou ztrátu téměř šest miliard korun, která ještě po zaúčtování opravných položek nakonec dosáhla rekordních skoro 47 miliard korun. O rok dříve pak společnost evidovala čistou ztrátu 16 miliard korun.
Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Je součástí skupiny Orlen se sídlem v Polsku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.
Nová daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí se vláda inspirovala podobnou daní uplatňovanou v Polsku. Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva financí mělo být zhruba 5,5 miliardy korun.
čtk, tb