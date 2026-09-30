Letiště v Berlíně zavedlo detekci dronů
Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Dnes o tom s odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost (DFS) informovala agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u ranvejí a v letových koridorech.
"Rostoucí nebezpečí dronů v okolí letišť bereme vážně," prohlásil spolkový ministr dopravy Steffen Bilger. Poznamenal, že kvůli tomu je důležité mezinárodní letiště vybavit systémem pro detekci dronů.
Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německé hlavní město a okolí, zaznamenalo v první polovině roku 28 dronů či podobných létajících objektů, což bylo více než jakýkoli jiný vzdušný přístav v Německu. Ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je největší německé letiště, bylo 27 takových incidentů. DPA poznamenala, že v případě BER je zarážející výrazný nárůst těchto případů, neboť za celý loňský rok jich bylo evidováno jen osm. Pro policii je složité vypátrat ty, kdo drony v okolí letišť ovládají.
čtk, tb