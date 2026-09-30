Vláda neplní sliby a nedovede Česko k prosperitě, zaznělo od opozičních lídrů
Nynější vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při srředečním sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib vyzval voliče k tomu, aby postoj k vládě vyjádřili v nadcházejících obecních a senátních volbách. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vinil koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) z nedemokratických záměrů. Opoziční předáci mluvili rovněž o neplnění slibů.
"Vaše vize Česka je zadlužená země, a to bez jakéhokoli pohledu do budoucnosti," vzkázal premiérovi Rakušan. O takovou budoucnost podle něho nestojí ani voliči ANO. Babiše vinil Rakušan z toho, že zanedbává bezpečnost státu a jenom vyčkává, co udělají ostatní země. Kriticky hodnotil také například kroky vlády ve zdravotnictví, které Babiš označuje za jednu ze svých priorit. "Budeme dělat všechno pro to, abychom vám ztěžovali vaši práci na destrukci veškerých kvalit, které naše země získala," řekl předseda STAN.
Hřib mluvil o podle něho nesplněných slibech, k nimž zařadil levnější hypotéky a dostupnost bydlení. Vláda podle něho likviduje budoucnost. "Není žádný důvod k tak masivnímu zadlužování, které chystáte," uvedl k plánovanému rozpočtovému schodku 386 miliard korun na příští rok. Hřib se opětovně zaměřil rovněž na údajný Babišův střet zájmů, který premiér podle něho nevyřešil. "Agrofert stále směle sosá dotace," poznamenal předseda Pirátů. Závěrem připomněl obecní a senátní volby. "Věřím, že voliči to v těch volbách té vaší vládě spočítají," prohlásil.
Havel varoval mimo jiné před ohrožením médií veřejné služby i před nárůstem státního dluhu. "Ekonomika má růst a vy tady připravujete schodek, který je blízký pandemickým rokům," uvedl. Demokratická pravidla vládě podle něho překážejí v jejích nedemokratických záměrech a vláda rezignuje na to, že by měla stát připravovat na krize.
Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka připustil, že část lidí mohla být z minulé vlády zklamaná. Nynější kabinet ale podle něho porušuje sliby o konsolidaci veřejných financí, o malém státě či o navrácení slev na jízdném pro studenty a seniory z 50 na 75 procent, v rozporu s programovým prohlášením zaznívají úvahy o zvýšení některých daní. "Pokud se okolnosti změnily, pak to jenom naprosto normálně přiznejte, řekněte to. A nelžete těm lidem," řekl.
U sněmovního řečniště se od úterního zahájení schůze střídají politici s přednostním právem pro vystoupení. Běžná diskuse, v níž je šest desítek poslaneckých přihlášek, nezačala. Schůze se tak možná protáhne i do čtvrtka, kdy by Sněmovna mohla hlasovat.