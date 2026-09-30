Šéf NATO: Ruská hrozba je stejná jako před rokem. Hybridní aktivity sílí, ale bezprostřední útok nehrozí
Země Severoatlantické aliance nečelí ze strany Ruska bezprostřední hrozbě, prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte. Hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem, dodal.
Evropské alianční země v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit, mezi něž řadí sabotáže, žhářství, kybernetické útoky, narušování kritické infrastruktury či vzdušného prostoru a dezinformační kampaně. Podle evropských představitelů mají tyto aktivity mimo jiné oslabovat podporu Ukrajiny a narušovat jednotu evropských zemí.
Aliance však podle Rutteho nečelí bezprostřední hrozbě přímého ruského útoku. "Hodnocení ruské hrozby je stejné jako před třemi týdny, před třemi měsíci, před rokem," prohlásil Rutte. Již v úterý prohlásil, že ruské hybridní útoky podporu Ukrajiny ze strany zemí NATO neoslabí.
Španělský list El Mundo minulý týden napsal, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) informovala vlády Španělska, Francie a Itálie o hrozbě ruských dronových útoků v jejich zemích. Politici těchto států informaci deníku popřeli.
Aliance je dobře připravena na hybridní útoky, řekl Rutte, který zároveň vyzval Rusko, aby zanechalo svých hrozeb jadernými zbraněmi. Moskva mluví o možném využití jaderného arzenálu opakovaně, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov jím dnes pohrozil pro případ blokády Kaliningradu ze strany evropských zemí.
Rutte ujistil evropské spojence, že Spojené státy jsou i nadále připraveny v případě napadení poskytnout Evropě jak konvenční, tak jadernou obranu.