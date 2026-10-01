Kolem Újezda nad Lesy se epidemicky šíří salmonela, jsou už čtyři stovky nakažených
Pražská hygienická stanice (HSHMP) eviduje mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde vypukla epidemie salmonelózy, 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. U 72 je potvrzena salmonelóza. V nemocnicích je nyní 19 osob. Všichni nemocní snědli minulé pondělí oběd ze školní jídelny. Podle epidemiologického šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy HSHMP. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
"Z dosavadního epidemiologického šetření vyplývá, že k přenosu nákazy došlo s velkou pravděpodobností prostřednictvím nedostatečně tepelně upravených vajec použitých při přípravě uhlířských špaget," stojí v tiskové zprávě. Vejce navíc byla podle zjištění hygieniků po uplynutí doby minimální trvanlivosti. Epidemiologické šetření zatím není uzavřeno, informovala zástupkyně mluvčí HSHMP Petrana Slámová.
Ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsou na jednotce intenzivní péče hospitalizovány tři děti se salmonelózou. "Všechny jsou ve stabilizovaném stavu a postupně budou propuštěny domů. V minulém týdnu se tento počet pohyboval od sedmi do devíti dětí," informovala nemocnice na síti X. Tři děti jsou ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a další pacienti leží na Bulovce.
Městská část Praha 21 na facebooku uvedla, že má stále dostatek hygienických balíčků, které může lidem doručit zdarma. Jsou v nich například jednorázové podložky, utěrky či pleny. Obyvatelům nabízí také kódy na nákup zdarma na on-line supermarketu. Ten si mohou nechat doručit i do nemocnice.
Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Zhruba 240 mělo zažívací potíže už minulý týden v úterý, do pátku jejich počet narostl na 360. Hygienici získávají informace o počtu nemocných pomocí dotazníků, které vyplňují rodiče dětí. "Velmi děkujeme rodičům i všem ostatním dotčeným osobám za rychlou a rozsáhlou součinnost. Právě získané informace nám umožňují jednotlivé případy propojit a vyhodnotit společné rizikové faktory," uvedla ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.
Kvůli nákaze bylo minulý týden ve škole vyhlášeno ředitelské volno, všechny budovy včetně školních kuchyní se dezinfikovaly. Výuka začala opět ve středu. Obě školní kuchyně jsou nyní mimo provoz, jídlo se dětem dováží od externího dodavatele. Ředitel Libor Skala ve středu uvedl, že školní kuchyně na pracovišti prvního stupně ve Staroklánovické ulici by mohla začít fungovat příští týden. Podmínkou jsou negativní testy na salmonelózu u všech kuchařek. Kuchyně druhého stupně v Polesné ulici, kde bylo výrazně více nakažených, bude mimo provoz nejméně několik týdnů. Nemocný je veškerý personál.
Přenos v rodině zatím hygienici neevidují. Salmonelóza se nepřenáší vzduchem, přenos je možný prostřednictvím rukou či předmětů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného.
čtk, tb