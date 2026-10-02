Turek zaslal Hnutí Duha omluvu za svůj výrok o parazitech, na facebooku ji zatím nezveřejnil
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) zaslal prostřednictvím datové schránky ekologické organizaci Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí Duha o tom informovalo v tiskové zprávě a omluvu, o které rozhodl v září pražský městský soud, zveřejnilo na webu.
Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že "při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady". O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.
Omluvu měl Turek podle verdiktu soudu jednak zaslat přímo hnutí, jednak ji ponechat na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů. Na facebooku zatím omluvu nezveřejnil. Na dotaz ČTK, zda a kdy tak učiní, zatím neodpověděl. Pouze uvedl, že bude sdílet vyjádření k omluvě.
"Omlouvám se Hnutí Duha za výrok zveřejněný dne 24. 4. 2026 na mém facebookovém profilu o tom, že při povodních zemřelo několik lidí, protože tento spolek zamezil stavbě potřebné přehrady, přičemž jsem se o lidech, kteří v rámci tohoto spolku působí, vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Tento výrok se nezakládal na pravdě a je neoprávněným zásahem do pověsti tohoto spolku," napsal Turek Hnutí Duha.
Organizace uvedla, že Turkovu omluvu bere na vědomí a vítá, že spor skončil pravomocným rozhodnutím soudu. "Omluva pana Turka je pro Hnutí Duha satisfakcí. Doufáme, že povede k větší zdrženlivosti v jeho dalších veřejných vyjádřeních na naši adresu," uvedla ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová. "Pokud by však v podobných výrocích pokračoval, jsme připraveni se proti nim znovu právně bránit. Záleží nám na ochraně životního prostředí i na lidech, kteří v něm žijí. Stejně tak nám záleží na otevřené občanské společnosti, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale měli bychom spolu mluvit věcně a s respektem," dodala.
Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě 30 dnů, proto pražský městský soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání. Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.