Spotřebitelé budou lépe chráněni při uzavírání finančních smluv na dálku
Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou schválil Senát hlasy 51 ze 69 přítomných členů. Předloha mění několik zákonů a převádí do českého práva pravidla evropské směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku. Nyní ji dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
Poskytovatelé finančních služeb budou muset zajistit, aby jejich internetové stránky a aplikace byly přehledné, pravdivé a neomezovaly schopnost zákazníků svobodně se rozhodovat. Směrnice s tím počítá kvůli klamavým nebo manipulativním praktikám v on-line rozhraních, takzvaným dark patterns.
"Cílem návrhu zákona je výlučně transpozice směrnice a neobsahuje žádnou národní úpravu," uvedla před senátory ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Přebíraná směrnice nahrazuje jinou, už zrušenou. Směrnice má sloužit jako záchranná sít v případě finančních smluv na dálku, které nemají vlastní evropskou úpravu. Jde třeba o některé spořicí nebo vkladové produkty, krátkodobá neživotní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo vznikající služby ve finančních inovacích.
Nově zaváděné povinné tlačítko či obdobný ovládací prvek pro odstoupení od smlouvy se uplatní na všechny spotřebitelské smlouvy sjednané v on-line prostředí, tedy nejen na smlouvy o finančních službách. Podle Schillerové půjde třeba i o nákup v internetovém obchodě. Odstoupení od smlouvy má být podle ministryně stejně snadné jako její uzavření. Tlačítko bude muset být jasně a čitelně označeno slovy "zde odstoupit od smlouvy" nebo jinou obdobnou formulací a má být snadno dostupné.
Senát po schválení předlohy už nehlasoval o pozměňovacím návrhu Tomáše Třetiny (klub ODS a TOP 09), jenž by upravil název tlačítka pro odstoupení jen na ovládací prvek kvůli sjednocení a zjednodušení terminologie. Podle Schillerové by to ale vedlo ke zmatku v názvosloví, když pojem "tlačítko" už občanský zákoník obsahuje. S obdobným pozměňovacím návrhem neuspěl ve sněmovně poslanec ODS Vojtěch Munzar.
Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření distančním způsobem nebo od sdělení předsmluvních informací a smluvních podmínek, pokud tyto informace dostal později. Existují i jiné lhůty. Pro odstoupení od smlouvy týkající se penzijní služby a životního pojištění je třicetidenní. Předloha nově omezuje dosud časově neohraničené právo na odstoupení od smlouvy v případě chybějících předsmluvních informací a smluvních podmínek na jeden rok a 14 dnů od uzavření smlouvy za podmínky, že spotřebitel dostal o právu na odstoupení informace.
Změna jde podle ředitele spotřebního družstva Artesa Jana Kořínka správným směrem. "V digitálním prostředí by mělo platit, že odstoupit od smlouvy je stejně jednoduché jako ji uzavřít. Důležité je také omezení takzvaných dark patterns, tedy postupů, které mohou zákazníka nenápadně tlačit k určitému rozhodnutí nebo mu komplikovat cestu zpět. Ve finančních službách, kde lidé často rozhodují o svých úsporách či dlouhodobých závazcích, je transparentnost zásadní," řekl. Podle něj samotné tlačítko ochranu spotřebitele nevyřeší, může ale odstranit zbytečné překážky a posílit důvěru v on-line finanční služby.