Ukrajinský parlament schválil Chmaru a Sybihu do čela resortu obrany a zahraničí
Ukrajinský parlament ve středu schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenije Chmary ministrem obrany a také opětovné jmenování Andrije Sybihy ministrem zahraničí. Informoval o tom server RBK-Ukrajina, podle něhož pro Sybihu hlasovalo 266 poslanců a pro Chmaru 312.
Ukrajina má novou vládu od poloviny července, vede ji Serhij Koreckyj, jenž předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Zákonodárci většinu kabinetu už schválili dříve, tehdejší hlasování se ovšem netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident.
Zelenskyj do čela resortů zahraničních věcí a obrany navrhl Sybihu a Chmaru v úterý, oba přitom od vzniku nové vlády vedli ministerstva dočasně coby úřadující ministři. Sybiha stál v čele ukrajinské diplomacie také v předchozím kabinetu Julije Svyrydenkové. Chmara dříve vedl tajnou službu SBU.
Zelenského červencové rozhodnutí ukončit působení tehdejšího ministra obrany Mychajla Fedorova, který je považován za inovátora a reformátora, vyvolalo v Kyjevě i v dalších městech pouliční protesty, které jsou jinak v době války s Ruskem poměrně vzácné.
Prezident podle médií nabídl Fedorovovi různé možnosti v novém kabinetu, ale exministr stojí pouze o resort obrany. Poté, co Zelenskyj v úterý navrhl jmenovat do čela resortu obrany Chmaru, vyzval Fedorov k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem.