Senát schvaluje obnovení EET a zákon o státních úřednících
Znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude od středy projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek.
Stavební novelu Senát nejspíše odmítne, stejně jako zákon o státních zaměstnancích. Odmítavé stanovisko senátní výbory přijaly i k doprovodné novele, kterou chce vládní tábor zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Normy se tak vrátí k opětovnému posouzení Sněmovně, která zřejmě senátní veto koaliční většinou přehlasuje.
Klub senátorů ODS a TOP 0P oznámil, že je je připraven jít kvůli předloze stavebního zákona k Ústavnímu soudu. Norma jde podle kritiků na ruku developerům a proti obcím. Na Ústavní soud se lze obrátit až po schválení normy v celém legislativním procesu. Podle vládní koalice má zákon usnadnit a zrychlit povolování staveb. Novela především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Zamítnutí koaliční předlohy doporučily plénu všechny tři senátní výbory, které ji posuzovaly. Senátoři tvrdí, že návrh předložený jako poslanecký je nepřehledný a nesrozumitelný, navíc s nepředvídatelnými dopady.
Schůze horní komory se může protáhnout až do pátku. "Máme k projednání poměrně komplikované zákony," řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Sledovaná stavební novela přijde podle něho na řadu jako poslední z předloh, nejdříve ve čtvrtek ráno.
Senátoři pravděpodobně vrátí poslancům, avšak s úpravami, rovněž vládní předlohu o opětovném zavedení EET, která má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun.
Hospodářský výbor doporučil v předloze zrušit hranici osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů pro zaměstnance a vyloučit z nich třeba kosmetické zákroky. Ústavně-právní výbor navrhl z EET vyjmout bezhotovostní platby.
Senátoři na nadcházející schůzi naopak patrně schválí protiobstrukční novelu sněmovního jednacího řádu. Předloha koalice a zástupců opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů. Horní parlamentní komora asi schválí také vládní novelu k větší ochraně spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu.