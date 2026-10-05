Odpověď na Čínu i USA: Paříž a Berlín chtějí rychlou ochranu evropského trhu
Francie a Německo navrhly, aby Evropská unie posílila svou pozici zavedením nového obchodního opatření. To by bylo možné rychle aktivovat a reagovat tak na kroky zemí, které Evropskou unii ekonomicky poškozují. Podle listu Financial Times (FT) by tento nástroj v případě potřeby umožňoval okamžitě omezit přístup na jednotný trh EU.
Francouzsko-německá iniciativa představuje výrazný posun Berlína k protekcionističtějšímu přístupu v době, kdy se největší evropská ekonomika snaží vyrovnat s konkurencí levných čínských elektromobilů a americkými cly, poznamenal FT.
V dopise zaslaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron vyzvali Brusel, aby posílil a rozšířil obchodní nástroje EU v reakci na rostoucí "využívání obchodu jako zbraně, systémové praktiky narušující fungování trhu a globální makroekonomickou nerovnováhu".
Němečtí představitelé uvedli, že Evropská unie potřebuje nástroj, který by byl stejně účinný jako americká obchodní opatření přijímaná na základě takzvaného článku 301 nebo čínská omezení vývozu kritických minerálů. Článek 301 amerického obchodního zákona dává americké administrativě možnost reagovat na podle USA neférové obchodní praktiky jiných zemí. Umožňuje přijmout obchodní opatření vůči zahraničním vládám, které používají "neodůvodnitelné, nepřiměřené či diskriminační obchodní praktiky" poškozující americký obchod.
Nové opatření by se aktivovalo na základě návrhu Evropské komise, který by byl přijat, pokud by se proti němu nepostavila kvalifikovaná většina členských států. Obchodní nástroj by byl reakcí na závažná a systémová narušení trhu způsobená třetími zeměmi.
Přestože dopis nejmenuje žádnou konkrétní zemi a uvádí, že by nástroj měl být "nezávislý na konkrétním státu", analytici oslovení listem Financial Times jej vnímají jako reakci na čínská omezení vývozu kovů vzácných zemin a magnetů z loňského roku.