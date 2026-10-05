Kallas: Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě
Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po jednání s moldavským premiérem Vasilem Tofanem. A rovněž zmínila, že ruské rakety a drony o víkendu opět narušily i moldavský vzdušný prostor, což je podle ní naprosto nepřijatelné.
"Cílem Moskvy je vyvolat strach a ochromit naše rozhodování. Naší odpovědí je větší odolnost a větší podpora Ukrajiny," řekla Kallas novinářům v Bruselu. "Evropská unie a Moldavsko jsou silnější, když postupují společně," dodala.
V belgické metropoli se v pondělí uskutečnilo již desáté zasedání Asociační rady mezi Evropskou unií a Moldavskem. Jednání předsedala právě Kallas, Moldavsko zastupoval premiér a Evropskou komisi eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosova. Tématem setkání byla debata o procesu přistoupení země do EU, o reformách, které Moldavsko provádí, i o spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.
Rusko zahájilo 30. září dlouho očekávanou leteckou kampaň proti ukrajinské energetické síti, při níž zasáhlo energetická zařízení a infrastrukturu v okolí Kyjeva i v dalších regionech v rámci nejintenzivnějšího kombinovaného útoku na energetická zařízení za poslední měsíce, napsala agentura Reuters. Moldavské ministerstvo obrany uvedlo, že ten den pronikly do vzdušného prostoru země, která sousedí s Ukrajinou, tři drony.
Německý kancléř Friedrich Merz minulý týden varoval, že Německo čelí dalším hybridním útokům ze strany Ruska, a přislíbil pokračující podporu Ukrajině před zimou, která bude pravděpodobně tou nejtvrdší od začátku ruské invaze v roce 2022. Německo již dříve obvinilo Moskvu z toho, že stála za pokusem o srpnový útok na letišti v Lipsku. Moskva obvinění ze strany západních vlád a zpravodajských služeb odmítá.