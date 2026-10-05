Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské rafinerie
Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň napsal, že za růst cen už není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.
"Ceny benzinu už nahoru nežene Hormuzský průliv, jelikož odtud nyní téměř každý den proudí rekordní množství barelů, ale slovo rafinerie - ty v Rusku totiž vyhazuje do povětří Ukrajina," napsal Trump.
Trump, jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny, růst cen benzinu rovněž připsal demokratům. Podle něj zavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie.
Ceny energií začaly prudce růst po poklesu námořního provozu v Hormuzském průlivu po začátku války USA a Izraele proti Íránu. Írán v průlivu, který byl klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, hrozí útoky na lodě. Sám čelí americké námořní blokádě.
Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu. V druhé polovině září se vývoz ropy ze zemí Perského zálivu kromě Íránu dostal na předválečnou úroveň, uvedly agentury s odkazem na údaje poradenské společnosti Kpler. Navýšení se podařilo dosáhnout mimo jiné díky využití tras, které se Hormuzskému průlivu vyhýbají.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prohlásil, že Ukrajina v reakci na rozsáhlé ruské útoky na ukrajinská města zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie.
Ukrajina, která už pátým rokem čelí ruské invazi, již nyní podniká útoky v hloubce ruského území na rafinerie. Tyto útoky, které Ukrajina zdůvodňuje snahou zbavit Rusko příjmů k financování války, způsobily na řadě míst Ruské federace nedostatek pohonných hmot.