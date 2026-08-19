Trump pozastavil na tři dny zavedení 50procentního cla na kanadské zboží
Americký prezident Donald Trump pozastavil plán na uvalení 50procentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti Truth Social. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Nová cla měla vejít v platnost ve středu. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá ještě mnoho práce.
Americký prezident uvedl, že pozastavil platnost cel "na základě skutečnosti, že Kanada a USA – s výhradou finálního dojednání dokumentů – dosáhly dohody". "Velký ropovod Keystone XL, který už dávno pohřbil Ospalý (Sleepy) Joe Biden, se možná vzkřísí z mrtvých!" doplnil Trump, aniž by zacházel do podrobností. Šéf Bílého domu již dříve volal po oživení tohoto kontroverzního projektu, proti němuž se stavěli ekologičtí aktivisté a který byl zablokován za vlády jeho předchůdce Bidena.
"Bylo dosaženo podstatného pokroku, i když je třeba ještě vykonat mnoho práce," oznámil kanadský premiér a potvrdil, že pozastavení cel platí do 21. srpna. "Zatímco pokračujeme v této práci, Kanada se nadále soustředí na budování silnější, nezávislejší a konkurenceschopnější domácí ekonomiky," dodal.
Podle úřadu amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera bude obchodní dohoda s Kanadou zahrnovat "komplexní přístup na (kanadský) trh pro veškeré americké zboží, závazky v oblasti ekonomické bezpečnosti, harmonizaci digitálního obchodu" a další ustanovení, napsala agentura Reuters.
Trump nařízení o zavedení 50procentních cel podepsal minulý měsíc. Americký prezident to zdůvodnil diskriminačním přístupem Kanady k americkým alkoholickým nápojům, automobilům a mléčným výrobkům. V prohlášení zveřejněném v noci na dnešek na internetových stránkách Bílého domu Trump uvedl, že Kanada se zavázala tento postoj řešit.
Pokud by nová cla začala platit, poplatky by se vztahovaly na kanadský dovoz v objemu přibližně 20 miliard USD (418 miliard Kč) ročně.
Kanadští vyjednavači pobývají v americkém Washingtonu již týden. Ottawa podle kanadských médií nabídla Washingtonu například ústupky v podobě vyvinutí tlaku na kanadské provincie, aby znovu zařadily americký alkohol a víno do svého sortimentu.
Viceprezident obchodní komory USA pro americký kontinent Neil Herrington v úterý podle agentury Reuters varoval, že nová cla "by poškodila obě ekonomiky, zvýšila náklady rodinám ve Spojených státech, způsobila další narušení klíčových dodavatelských řetězců a ohrozila 13 milionů amerických pracovních míst závisejících na mezinárodním obchodě".