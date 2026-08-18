Zelenskyj navrhl Chmaru na ministra obrany, hlasovat se má ve středu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany. Hlasování se uskuteční již ve středu 19. srpna, uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na opozičního poslance Jaroslava Železňaka. Hlasovat se podle něj má i o ministrovi zahraničí Andriji Sybihovi.
Chmara, který do té doby vedl tajnou službu, byl minulý měsíc dočasně pověřen vedením resortu obrany, z jehož čela byl při červencové změně vlády odvolán populární ministr Mychajlo Federov. Tento krok vyvolal v Kyjevě i dalších ukrajinských městech veřejné protesty, vzácné v době války s Ruskem. Fedorov se těšil oblibě jako reformátor usilující o transparentnost při obranných zakázkách a prosazující to, aby místo lidí bojovaly raději drony.
Zelenskyj před změnou vlády podle médií poslancům vysvětloval, že hodlá Fedorova vyměnit kvůli ustavičným sporům mezi ministrem a hlavním velitelem ozbrojených sil, generálem Oleksandrem Syrským, a že hodlá do čela obrany navrhnout dosavadního ministra vnitra Ihora Klymenka, aby nastolil pořádek v mobilizačním systému.
Zřejmě pod vlivem protestů a politické krize Zelenskyj po čase Syrského odvolal, Klymenka přesunul do funkce tajemníka bezpečnostní rady a Fedorovovi nabídl různé funkce, včetně místopředsedy nové vlády premiéra Serhije Koreckého.
Fedorov ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě kromě návratu do čela obrany, protože žádná z jiných funkcí nedisponuje skutečnými pravomocemi, umožňujícími bojovat proti korupci, dokončit transformaci armády a přiblížit vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku.