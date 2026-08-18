Havlíček: Stát i v příštím roce převezme veškeré poplatky za obnovitelné zdroje
Stát i v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie (POZE). Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun.
Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Zda se se Schillerovou dohodl na přesné částce pro rozpočet MPO pro rok 2027, neřekl.
Stát převzal veškeré financování POZE už letos, státní rozpočet to nově zatížilo 17 miliardami korun. Celkově tak stát letos na POZE vynaloží zhruba 41 miliard korun. V předchozích letech byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Cílem opatření je snížit regulované ceny elektřiny pro odběratele, které letos domácnostem klesly o více než 15 procent.
"Platby státu za POZE budou pokračovat, stát je bude nadále plně přebírat. Očekáváme, že se nám to vrátí v hospodářském růstu, výběru daní a sociálních odvodech," řekl v úterý Havlíček.
Se Schillerovou se podle něj shodli na tom, že vše, co je spojeno s hospodářským růstem, bude v konečné verzi rozpočtu pro příští rok akceptováno. "Shodli jsme se, že základem je pro nás hospodářský růst a ceny energií," zdůraznil Havlíček. Shoda podle něj při jednání panovala i v případě výdajů na exportní politiku nebo na výzkum a vývoj.
Úspory naopak chce Havlíček dál hledat na úřadech. Šetřit chce na nákladech spojených s provozem ministerstva i podřízených úřadů, na osobních nákladech, službách a dalších výdajích. "To tvrdě škrtáme a budeme v tom pokračovat," dodal Havlíček.
Jaký objem výdajů své rozpočtové kapitoly očekává, Havlíček nechtěl upřesnit. V letošním roce by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu hospodařit s výdaji 54,5 miliardy korun.