Pavel k suchu: Dejme prostor odborníkům a nepodléhejme tlaku na rychlá řešení
Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl dnes prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Uvedl to v reakci na dotazy novinářů na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé například z oboru recyklace.
Sucho se podle Pavla nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží, ale vyžaduje komplex opatření. Je nutné dát prostor odborníkům z různých oblastí a také vysvětlit, že ochrana klimatu se nijak nevylučuje s ekonomickou prosperitou, což ukazuje řada příkladů, uvedl v úterý Pavel.
"Vítám to, že se vláda problematikou sucha zabývá, že se chce věnovat i širším souvislostem, ne pouze výstavbě přehrad, ale bude určitě zapotřebí, aby probíhala širší odborná debata," dodal.
Podle něj je jednou z možností také inspirace v zahraničí, není nutné za každých okolností vymýšlet vlastní českou cestu. "Zároveň bych také chtěl říct, že v dnešní době se zdá, že ochrana životního prostředí a záležitosti spojené se změnou klimatu se řeší jinými prostředky než argumenty, fakty a diskusí," řekl prezident. Poznamenal také, že "snad i ti největší pochybovači, dnes už nezpochybňují klimatickou změnu".
Prezident vyzval účastníky setkání k hledání cest, kterými se bude veřejnost seznamovat s co největším množstvím dat ve srozumitelné podobě. "Protože čím populističtější jsou vedení různých zemí, tím více naslouchají hlasu lidu. A pokud ten hlas lidu bude informovaný, tak pak i ti, kteří budou chtít vycházet vstříc, tak budou dělat věci, které jsou v principu správné a založené právě na těch datech, faktech a analýzách," dodal Pavel.
Jedním z cílů setkání v Lánech bylo podle něj přivést lidi z různých částí ČR a z různých částí odborné komunity dohromady, seznámit je a nechat je navzájem se inspirovat různými řešeními, nápady, případně vytvořit neformální síť, která jim potom umožní lepší komunikaci.
Mezi hosty byli například ředitel Ústavu pro životní prostřední Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK) Jiří Reif, environmentální chemička Jana Klánová, zpěvák a přírodovědec Dan Bárta, meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická, influencer Tadeáš Čech, který se na instagramu věnuje osvětě v oblasti problémů životního prostředí, nebo zakladatel Centra pro otázky životního prostředí UK a politik Bedřich Moldan, který byl prvním československým ministrem životního prostředí.