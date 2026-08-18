Juchelka: Ministerstva práce a financí směřují k růstu platů ve veřejné sféře
Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf resortu práce Aleš Juchelka (oba ANO). Jak by navýšení mělo vypadat, ale nepřiblížil.
"Myslím, že to směruje - objem vám neřeknu - k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta," uvedl Juchelka. Podle něj se největší část úterní diskuse týkala platů.
Učitelům letos od ledna vzrostly platové tarify o sedm procent. Ostatní si v platovém základu polepšili od dubna podle profesí o devět, pět či dvě procenta. Loni od ledna učitelé doslali přidáno o sedm procent, ostatní o 1400 korun. Pro nejhůř odměňované to bylo 12 procent navíc. V letech 2023 a 2024 tehdejší Fialův kabinet sumu na výdělky zvedl, tarify ale neupravoval. O růstu platů pro rok 2022 rozhodoval minulý Babišův kabinet. Části lidí platy zmrazil. Přidal tři procenta učitelům, 1400 korun zdravotníkům s platem do sedmé třídy a šest procent nad ni.
Juchelka před jednáním novinářům řekl, že oba resorty mají variantu navýšení platů i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální či zaručenou mzdou. Navýšení výdělků nechtěl přiblížit. Podle něj je na to čas do konce září, či do října. Odbory o jednání o růstu platů žádají vládu od začátku dubna. Přístup kabinetu kritizují. Juchelka má kritiku za neopodstatněnou.
Odbory pracovníků veřejného sektoru začátkem srpna znovu vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádaly o stanovení termínu schůzky. Předáci připomněli, že s žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna a zopakovali ji začátkem června. Napsali, že v červenci je premiér odkázal na ministra práce a zmínil hledání případného termínu v září.
Šéf odborů státních orgánů a organizací a mluvčí svazů veřejné sféry Pavel Bednář ČTK sdělil, že odbory dnes dostaly odpověď na svůj srpnový otevřený dopis. Babiš jim napsal, že se mají obrátit na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a na Juchelku. O dalším postupu se odboráři chtějí poradit.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) dříve uvedla, že se zaměstnancům státu a veřejných institucí zatím nedorovnal propad reálných příjmů kvůli vysoké inflaci z minulých let. Podle centrály platy také neodpovídají odpovědnosti a významu práce pro společnost. Odboráři opakovaně poukazují na to, že se kvalifikované síly nedaří získat a udržet.
Připomínají také, že velká část tarifů je pod minimální mzdou či zaručeným platem. Zaměstnavatelé musí do nařízených nejnižších částek výdělky doplácet, a to třeba z peněz na odměny či provoz. Podle odborů je tak potřeba pokračovat i v debatě o podobě odměňování. Podle Juchelky resorty jednají i o postupu narovnání.