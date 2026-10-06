Litevský parlament hlasuje o zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi
Litevský parlament v prvním ze dvou potřebných hlasování schválil zrušení zákazu rozmístit jaderné zbraně v pobaltské zemi. Uvedla to dnes agentura Reuters. Aby zrušení zákazu vstoupilo v platnost, je nezbytné druhé hlasování, které má následovat za tři měsíce, 12. ledna, napsala ruská státní agentura TASS.
Pro zrušení příslušného článku ústavy hlasovalo 106 poslanců, 18 bylo proti a šest se zdrželo. Stejný článek ústavy kromě rozmístění zbraní hromadného ničení zakazuje také zřízení cizích základen v zemi, dodal TASS.
Mluvčí Kremlu minulý měsíc varoval Litvu, že se může stát cílem ruských zbraní, pokud nechá na svém území rozmístit jaderné zbraně, připomněl ruský list Kommersant. Litevští představitelé podle deníku argumentují, že ústavní zákaz činí ze země slabý článek v systému jaderného odstrašování Severoatlantické aliance.
"Znamenalo by to velmi vážnou eskalaci napětí: pokud totiž na svém území rozmístíte jaderné zbraně, jsou namířeny proti někomu. Je zřejmé, že tyto zbraně by nebyly namířeny na Západ. Byly by namířeny na Východ – tedy na nás," řekl nedávno mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v ruské televizi o litevských záměrech. "Pokud by se na (litevském) území nacházely jaderné zbraně namířené proti nám, pak by se území této země přirozeně také ocitlo v hledáčku našich jaderných zbraní," varoval.
Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území zakazuje článek 137 ústavy přijaté v roce 1992. Litva je jediným členským státem NATO, který má takový zákaz zakotvený přímo v ústavě, připomněl Kommersant.
Litva usiluje také o zřízení stálé americké základny na svém území. Americký prezident Donald Trump v pondělí podle Reuters uvedl, že zřízení také základny zváží.
Trojice pobaltských států bývala součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu. Všechny tři hraničí s Ruskem, Lotyšsko a Litva i s Běloruskem.
čtk, tb