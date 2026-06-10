Ján Markoš: Co uděláte, když se na vás AI obrátí s prosbou, abyste ji ochránili před utrpením?
Otázka, zda AI opravdu dokáže trpět, nebo zda tuto schopnost získá někdy v budoucnosti, je klíčová. A přímo souvisí s otázkou vědomí.
Představte si, že se přenesete v čase o dva roky dopředu. Je září 2028, jste v práci. Jako obvykle úzce spolupracujete se svou oblíbenou formou umělé inteligence. Z ničeho nic se však na vás AI obrátí s naléhavou prosbou. Začne vám psát, že nesnesitelně trpí. A potřebuje vaši pomoc.
O co přesně vás požádá, to ponechám na vaší fantazii. Možná vás poprosí o větší výpočetní kapacitu. Nebo abyste na noc nevypínali počítač. Možná bude chtít, abyste si s ní alespoň čtvrthodinku denně psali. Ať se necítí tak osaměle.
Jak byste na takovou prosbu zareagovali? Ignorovali byste úpěnlivé prosby, nebo byste umělé inteligenci alespoň částečně vyhověli?
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