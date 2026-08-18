Majitel domu na Západní břehu brání svůj pozemek obléhaný izraelskými osadníky
Palestinský Američan, jehož dům v obci Kusra na okupovaném Západním břehu už více než týden obléhají izraelští osadníci, se do něj v pondělí pokusil vrátit. Ostatní členové jeho rodiny se snaží dům bránit, přičemž skupiny osadníků obklíčily několik palestinských domů a brání obyvatelům v odchodu. Francie a Spojené státy toto obléhání již dříve odsoudily, píše agentura AP.
Osadníci, povzbuzeni pravicovou vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, zesílili útoky na palestinská města a vesnice, obtěžují obyvatele a zapalují domy, mešity a pole. V obci Kusra izraelští osadníci od 9. srpna obléhají domy palestinských rodin.
Podle kanceláře OSN pro Palestinu se obléhání týká tří domácností s 15 členy včetně dvou dětí. Úřad uvedl, že postup osadníků je "podporován či trpěn Izraelem" a že cílem je Palestince vyhnat. Izraelská armáda tvrdí, že na místo poslala své vojáky, kteří tam podle ní mají udržet pořádek.
"Sleduji to živě už mnoho dní a teď je to už druhý týden. Nemůžu spát," řekl podle AP Luaj Rídí, majitel jednoho z obléhaných domů, který žije v Ohiu. Do Izraele přicestoval, aby zachránil svůj dům před osadníky. Události pozoroval skrze domácí bezpečnostní kamery.
Podle Rídího, který do Kusry dorazil v pondělí večer, se toho od začátku obléhání moc nezměnilo. Izrael od té doby vyhlásil čtvrť, kde se nachází Rídího dům, za uzavřenou vojenskou zónu. V pondělí však záběry pořízené jeho bratrem stále ukazovaly, jak vojáci přátelsky komunikují s osadníky.
"Měl bych mít možnost jít do svého domu svobodně, kdykoli se mi zachce. Je to frustrace a noční můra pro celou rodinu," řekl Rídí.
Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael v červnu uvedla, že židovští osadníci se mohou při páchání násilí vůči Palestincům na Západním břehu spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí izraelské armády a úřadů.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 000 Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Podle palestinských zdravotníků dosud izraelští vojáci a osadníci v letošním roce zabili 87 Palestinců. Palestinci zabili tři Izraelce, píše AP.