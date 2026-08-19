Klempíř: Kultura nebude v rozpočtu bita, o ČT a ČRo bude další diskuse
K požadavkům ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Konkrétní částky nezveřejnil, usilovat bude ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliardy na zhruba 20 miliard korun. O financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve středu se Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
Klempíř nechtěl být konkrétní, návrh rozpočtu je podle něho ve fázi dokreslování podrobností. "Mohu říci pozitivní zprávu, že kultura rozhodně nebude bita. Máme na investice, máme na živou kulturu," uvedl po jednání s tím, že dojednal prakticky vše, co potřeboval. Prioritou jsou podle něho živá kultura a ministerstvem přímo řízené organizace, mezi než patří Národní galerie, Národní divadlo, Národní muzeum, Česká filharmonie a další. Podle ministra se nebude zvyšovat vstupné nebo propouštět.
"Nic takového nehrozí. Musím vyzdvihnout, jak k našim požadavkům a k požadavkům kulturní obce, ať už jsou to přímo řízené organizace, živá kultura, regiony, památky a naše kulturní dědictví, paní ministryně financí přistoupila, nesmírně otevřeně," uvedl Klempíř.
O financování ČT a ČRo bude se Schillerovou mluvit až příště, nechali ho na další diskusi. Má se jím podle Klempíře zabývat také koaliční rada. Na dotaz, zda se má financování médií veřejné služby změnit od 1. ledna 2027, Klempíř řekl, že neumí nyní odpovědět. "Jestli to bude od 1. ledna, jestli to stihneme, nebo nestihneme, jestli to bude posunuto, to vám teďka nedokážu říci," uvedl ministr.
Podle něho je také podstatné dnešní vyjádření Schillerové, podle něhož by měl státní rozpočet v případě schválení změny financovat ČT a ČRo z kapitoly všeobecná pokladní správa. Nikoli tedy přes rozpočet ministerstva kultury. "Já si myslím, že by to tak klidně mohlo být," řekl Klempíř.
Exministr kultury Martin Baxa (ODS), který vede sněmovní podvýbor pro kulturu, se úvaze o jiném financování médií veřejné služby podivil. Jde asi o osm miliard korun. "Zmatek jen dokresluje to, že návrh zákona, který leží ve Sněmovně, předpokládá, že to bude výdajová kapitola ministerstva kultury. Zpráva, že to bude ze všeobecné pokladní správy, mi není v tuto chvíli srozumitelná. Nerozumím tomu," řekl dnes Baxa v ČT. Opozice podle něho odmítá změnu financování ČT a ČRo z koncesionářských poplatků na státní rozpočet, vnímá ji jako útok na nezávislost médií veřejné služby v Česku.
Programové prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů slíbilo výrazné navýšení platů lidem pracujícím v kultuře a zavázalo vládu obnovením spolupráce s odborovými svazy v kultuře.
Podle odborů Klempíř v červnu informoval tripartitu v kultuře o požadavcích o 3,42 miliardy korun vyšších, než je letošní rozpočet jeho resortu, tedy asi o 21 miliardách korun. Pro rok 2027 mělo ministerstvo požadovat například oproti letošku navíc 400 milionů korun na zvýšení platů zaměstnanců svých příspěvkových organizací. Netýkalo se to například krajských a městských divadel, orchestrů, muzeí, galerií a knihoven ani nezávislé kultury.
Schillerová začala s dalšími ministry jednat o rozpočtu v úterý, schůzky budou pokračovat do čtvrtka. Jaký bude celkový rozpočtový schodek, nikdo z účastníků jednání zatím neřekl. Letos stát plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že příští rok bude schodek významně pod 400 miliard korun.