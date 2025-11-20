Trump se v pátek v Bílém domě setká se zvoleným starostou New Yorku Mamdanim
Americký prezident Donald Trump se v pátek v Bílém domě setká se zvoleným starostou New Yorku Zohranem Mamdanim, proti němuž se tvrdě stavěl v nedávné předvolební kampani. Informují o tom agentury Reuters a DPA, která si všímá, že republikán Trump v oznámení na sociální síti Truth Social demokrata Mamdaniho znovu označil za komunistu.
Chystané jednání potvrdil i tým Mamdaniho, podle něhož je schůzka prezidenta se zvoleným starostou nejlidnatějšího amerického města běžnou záležitostí. Čtyřiatřicetiletý levicový politik chce podle své mluvčí s Trumpem diskutovat především o veřejné bezpečnosti, hospodářské stabilitě a dostupnosti života v New Yorku.
Mamdani, který se postu starosty ujme 1. ledna, je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Trump a další republikáni v Ugandě narozeného muslima opakovaně charakterizují jako komunistu, což Mamdani odmítá.
Americký prezident v kampani podporoval hlavního soupeře demokrata - exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma - a varoval, že městu zablokuje federální finance, pokud Mamdani vyhraje. Agentura Reuters poznamenává, že americká federální vláda má ve fiskálním roce 2026 New Yorku poskytnout 7,4 miliardy dolarů (155 miliard Kč), což odpovídá 6,4 procenta výdajů milionové metropole.
Také Mamdani v minulosti Trumpa opakovaně tvrdě kritizoval, když o něm mluvil například jako o despotovi. Nyní uvedl, že je ochoten sejít se s kýmkoliv, když to bude ku prospěchu 8,5 milionu obyvatel New Yorku. čtk, ft