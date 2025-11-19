0:00
včera 07:15

V Ternopilu je po ruském útoku už 26 mrtvých včetně tří dětí

Počet obětí ruského útoku na západoukrajinské město Ternopil stoupl na 26, včetně tří dětí, napsal dnes server Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinské úřady. Raněných je podle něj 93 lidí, z toho 18 dětí. V troskách se pravděpodobně stále nacházejí lidé, podle ministra vnitra Ihora Klymenka se večer objevily zprávy až o 26 lidech, kteří jsou pohřešovaní. Předchozí bilance činila 25 zabitých a 73 zraněných. Desítky lidí se podařilo zachránit. Pátrání v troskách pokračuje, na místě jsou psychologové.

Rusové v noci na dnešek zaútočili na Ternopil bezpilotními letouny a střelami, napsal server RBK-Ukrajina. Útok podle něj poničil obytné budovy, jedna z vícepatrových budov se částečně zřítila. Ukrajinské letectvo oznámilo, že bytové domy ve městě zasáhly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101, napsala Ukrajinska pravda, podle níž byly zasaženy dvě obytné budovy a také průmyslový objekt.

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu více než 470 drony a 48 střelami, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když na sociálních sítích informoval o prvních obětech. Premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že lidem zasaženým ruským terorem vláda poskytne potřebnou pomoc.

Nálety ruských dronů na druhé největší ukrajinské město Charkov na východě země si vyžádaly 46 zraněných, včetně dvou dívek ve věku devíti a 13 let, napsal na sociální síti šéf Charkovské oblasti Oleh Syněhubov.

Rusko podle Zelenského zaútočilo také na energetiku v Ivano-Frankivské oblasti, kde byli zraněni tři lidé, včetně dvou dětí. Ve Lvovské oblasti byla terčem útoků kritická infrastruktura a energetická zařízení. V Doněcké oblasti byl zraněn jeden člověk. Ruským útokům čelila také Kyjevská, Mykolajivská, Čerkaská, Černihivská a Dněpropetrovská oblast.

„Každý drzý útok proti běžnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatečný. Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit," zdůraznil prezident země, která se ruské agresi brání za pomoci Západu čtvrtým rokem. Nejvyšší prioritu podle hlavy státu mají dodávky raket a dalších zbraní pro protivzdušnou obranu a pro rozšíření schopností ukrajinského letectva a rovněž rozšíření ukrajinské výrobu dronů, což může ochránit lidské životy. čtk, ft

