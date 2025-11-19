V Ternopilu je po ruském útoku už 26 mrtvých včetně tří dětí
Počet obětí ruského útoku na západoukrajinské město Ternopil stoupl na 26, včetně tří dětí, napsal dnes server Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinské úřady. Raněných je podle něj 93 lidí, z toho 18 dětí. V troskách se pravděpodobně stále nacházejí lidé, podle ministra vnitra Ihora Klymenka se večer objevily zprávy až o 26 lidech, kteří jsou pohřešovaní. Předchozí bilance činila 25 zabitých a 73 zraněných. Desítky lidí se podařilo zachránit. Pátrání v troskách pokračuje, na místě jsou psychologové.
Rusové v noci na dnešek zaútočili na Ternopil bezpilotními letouny a střelami, napsal server RBK-Ukrajina. Útok podle něj poničil obytné budovy, jedna z vícepatrových budov se částečně zřítila. Ukrajinské letectvo oznámilo, že bytové domy ve městě zasáhly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101, napsala Ukrajinska pravda, podle níž byly zasaženy dvě obytné budovy a také průmyslový objekt.
Nálety ruských dronů na druhé největší ukrajinské město Charkov na východě země si vyžádaly 46 zraněných, včetně dvou dívek ve věku devíti a 13 let, napsal na sociální síti šéf Charkovské oblasti Oleh Syněhubov.
Rusko podle Zelenského zaútočilo také na energetiku v Ivano-Frankivské oblasti, kde byli zraněni tři lidé, včetně dvou dětí. Ve Lvovské oblasti byla terčem útoků kritická infrastruktura a energetická zařízení. V Doněcké oblasti byl zraněn jeden člověk. Ruským útokům čelila také Kyjevská, Mykolajivská, Čerkaská, Černihivská a Dněpropetrovská oblast.
„Každý drzý útok proti běžnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatečný. Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit," zdůraznil prezident země, která se ruské agresi brání za pomoci Západu čtvrtým rokem. Nejvyšší prioritu podle hlavy státu mají dodávky raket a dalších zbraní pro protivzdušnou obranu a pro rozšíření schopností ukrajinského letectva a rovněž rozšíření ukrajinské výrobu dronů, což může ochránit lidské životy. čtk, ft